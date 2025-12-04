В заказнике «Троещинские луга» незаконно построили коттеджи — экологи обратились в прокуратуру

В заказнике "Троещинские луга" самовольно построили коттеджи – экологи заявили об экологическом вреде.

Незаконно построенные коттеджи на территории заказника «Троещинские луга»

На территории киевского ландшафтного заказника "Троещинские луга", у озера Алмазного, появились два жилых коттеджа. Как сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ), строительство осуществлено незаконно, что нанесло заказнику большой экологический ущерб.

Согласно официальному заявлению КЭКЦ, участок имеет кадастровый номер 800000000:62:212:0008. Сам заказник площадью 381 га был создан в 2020 году по инициативе депутата Киевсовета Александра Пинзеныка и КЭКЦ. Территория включает части поймы Днепра и Десны в пределах Деснянского района Киева. Здесь произрастают редкие краснокнижные растения – петушки сибирские и коручка болотная.

В 2022 году застройщики уже пытались через суд ликвидировать заказник, но проиграли дело в апелляционной и кассационной инстанциях. После этого, как отмечают экологи, строительство началось напрямую – по беспределу.

КЕКЦ подал обращение в Генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное производство, установить виновных, привлечь их к ответственности и начислить экологический ущерб.

В центре отмечают, что уничтожение природно-заповедного фонда Киева стало системной проблемой: за последние четыре года зафиксировано 32 попытки застройки заповедных территорий. При этом, по словам КЭКЦ, киевские власти не только не останавливают застройщиков, но и сами инициируют решения, угрожающие природным зонам.

