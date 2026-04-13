Головна Новини Суспільство Кримінал У Стокгольмі затримали підозрюваного у теракті: спливли нові деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Стокгольмі затримали підозрюваного у теракті: спливли нові деталі

Суд ухвалив рішення про арешт, паралельно затримали ще одну особу.

13 квітня 2026, 20:21
Автор:
Проніна Анна

У Швеції правоохоронці провели гучне затримання у справі про підготовку теракту. У Стокгольмі заарештували чоловіка, якого підозрюють у причетності до терористичної діяльності, а також у підготовці злочину.

У Швеції заарештували 35-річного чоловіка за підозрою у підготовці теракту

Як повідомляють "Коментарі", про це пише SVT.

Йдеться про 35-річного чоловіка, якого затримали ще минулої п’ятниці. Уже в понеділок Стокгольмський районний суд ухвалив рішення про його утримання під вартою. Слідство вважає, що він міг готувати терористичний акт у кількох регіонах країни, зокрема у Вестра-Гьотеланді та Сконе.

У чому підозрюють затриманого

За даними слідства, чоловік міг бути причетний до підготовки злочину в період із 23 по 30 березня. Крім того, його підозрюють у участі в терористичній організації, що значно ускладнює справу.

Водночас прокуратура утримується від деталей. Представник Відділу національної безпеки Карл Меллберг заявив, що не може розкривати інформацію про характер організації або конкретні обставини справи.

Що відомо про підозрюваного

За інформацією міграційної служби, чоловік раніше намагався отримати дозвіл на проживання у Швеції, однак двічі отримував відмову. Вперше це сталося ще у 2019 році.

Також він повідомляв, що проживав у Бельгії, що може бути важливою деталлю для слідства, яке перевіряє можливі міжнародні зв’язки.

Додаткові затримання

Окремо повідомляється, що у районі Хальмстада затримали ще одну особу за підозрою у підготовці теракту. Однак у Службі безпеки Швеції наголосили, що ці справи, ймовірно, не пов’язані між собою.

Таким чином, ситуація залишається напруженою, а правоохоронці продовжують розслідування, намагаючись встановити всі обставини та можливі загрози.

