Главная Новости Общество Криминал В Стокгольме задержали подозреваемого в теракте: всплыли новые детали
В Стокгольме задержали подозреваемого в теракте: всплыли новые детали

Суд принял решение об аресте, параллельно задержали еще одного человека.

13 апреля 2026, 20:21
Проніна Анна

В Швеции правоохранители произвели громкое задержание по делу о готовящемся теракте. В Стокгольме арестован мужчина, подозреваемый в причастности к террористической деятельности, а также в подготовке преступления.

В Швеции арестовали 35-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет SVT.

Речь идет о 35-летнем мужчине, которого задержали еще в прошлую пятницу. Уже в понедельник Стокгольмский районный суд принял решение о его содержании под стражей. Следствие считает, что он мог готовить террористический акт в нескольких регионах страны , в том числе в Вестра-Гетеланде и Сконе.

В чем подозревают задержанного

По данным следствия, мужчина мог быть причастен к подготовке преступления в период с 23 по 30 марта. Кроме того, его подозревают в участии в террористической организации , что значительно усложняет дело.

В то же время, прокуратура воздерживается от деталей. Представитель Отдела национальной безопасности Карл Меллберг заявил, что не может раскрывать информацию о характере организации или конкретных обстоятельствах дела.

Что известно о подозреваемом

По информации миграционной службы, мужчина раньше пытался получить вид на жительство в Швеции, однако дважды получал отказ. Впервые это произошло еще в 2019 году.

Также он сообщал, что проживал в Бельгии, что может быть важной деталью для следствия, проверяющего возможные международные связи.

Дополнительные задержания

Отдельно сообщается, что в районе Хальмстада задержан еще один человек по подозрению в подготовке теракта. Однако в Службе безопасности Швеции подчеркнули, что эти дела, вероятно, не связаны между собой .

Таким образом ситуация остается напряженной, а правоохранители продолжают расследование, пытаясь установить все обстоятельства и возможные угрозы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в мире начались теракты на фоне войны Трампа.



