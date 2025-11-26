У Рівному жінка повірила у «державну виплату» — і втратила все: шахраї запустили нову схему

Пенсіонерка з Рівного опинилася в центрі нової хвилі шахрайства, коли спробувала оформити нібито державну "єПідтримку". Повідомлення, яке виглядало абсолютно переконливо, обіцяло виплату за кілька кліків. Жінка виконала всі інструкції — і буквально за секунди побачила, як її гроші просто зникають із рахунку. Зв’язатися з "оператором" вона вже не змогла: контакти були видалені, акаунти — вимкнені. Про інцидент повідомила поліція Рівненщини.

Миттєва афера: так виглядає схема, у яку потрапила пенсіонерка з Рівного

За словами правоохоронців, шахраї діяли за класичним сценарієм, але під виглядом нової державної програми. Вони використали офіційний стиль повідомлень, посилання на фейкову "державну платформу" та психологічний тиск — мовляв, виплату треба оформити "протягом кількох хвилин". Саме ця терміновість і змусила жінку втратити пильність.

Подібні схеми набирають обертів по всій Україні. Аферисти спекулюють на темах соціальної допомоги, грають на довірі літніх людей та обіцяють гроші "від держави", щоб виманити доступ до карток. Для жертв такі афери — серйозний удар, адже часто йдеться про останні заощадження.

Поліція наголошує: жодна державна програма не вимагає переходу за сторонніми посиланнями, введення реквізитів картки чи паролів. Усі виплати оформлюються виключно через “Дію” або офіційні сайти, а не в месенджерах і не за допомогою "операторів підтримки".

Правоохоронці закликають українців бути особливо уважними та не поспішати виконувати інструкції з підозрілих повідомлень — навіть якщо вони виглядають "державними". Будь-які сумніви варто перевіряти через гарячу лінію банку або звернення до поліції.

