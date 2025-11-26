logo

НОВОСТИ

В Ровно женщина поверила в «государственную выплату» и потеряла все: мошенники запустили новую схему

Пенсионерка получила сообщение о помощи от государства и мгновенно стала жертвой продуманной аферы.

26 ноября 2025, 11:00
Автор:
avatar

Проніна Анна

Пенсионерка из Ровно оказалась в центре новой волны мошенничества, когда попыталась оформить якобы государственную "поддержку". Сообщение, которое выглядело абсолютно убедительно, обещало выплату за несколько кликов. Женщина выполнила все инструкции – и буквально через секунды увидела, как ее деньги просто исчезают со счета. Связаться с "оператором" она уже не смогла: контакты были удалены, аккаунты отключены. Об инциденте сообщила полиция Ровенщины.

Мгновенная афера: схема, в которую попала пенсионерка из Ровно

По словам правоохранителей, мошенники действовали по классическому сценарию, но под видом новой государственной программы. Они использовали официальный стиль сообщений, ссылку на фейковую "государственную платформу" и психологическое давление — мол, выплату нужно оформить "в течение нескольких минут". Именно эта срочность и заставила женщину потерять бдительность.

Подобные схемы набирают обороты по всей Украине. Аферисты спекулируют на темах социальной помощи, играют на доверии пожилых людей и обещают деньги от государства, чтобы выманить доступ к карточкам. Для жертв такие аферы — серьезный удар, ведь часто речь идет о последних сбережениях.

Полиция отмечает: ни одна государственная программа не требует перехода по посторонним ссылкам, ввода реквизитов карты или паролей. Все выплаты оформляются исключительно через Действие или официальные сайты, а не в мессенджерах и не с помощью "операторов поддержки".

Правоохранители призывают украинцев быть особенно внимательными и не спешить следовать инструкциям по подозрительным сообщениям — даже если они выглядят "государственными". Любые сомнения следует проверять из-за горячей линии банка или обращения в полицию.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал , кто не имеет права оформлять "тысячу Зеленского".



