В Ровно женщина поверила в «государственную выплату» и потеряла все: мошенники запустили новую схему

Пенсионерка из Ровно оказалась в центре новой волны мошенничества, когда попыталась оформить якобы государственную "поддержку". Сообщение, которое выглядело абсолютно убедительно, обещало выплату за несколько кликов. Женщина выполнила все инструкции – и буквально через секунды увидела, как ее деньги просто исчезают со счета. Связаться с "оператором" она уже не смогла: контакты были удалены, аккаунты отключены. Об инциденте сообщила полиция Ровенщины.

Мгновенная афера: схема, в которую попала пенсионерка из Ровно

По словам правоохранителей, мошенники действовали по классическому сценарию, но под видом новой государственной программы. Они использовали официальный стиль сообщений, ссылку на фейковую "государственную платформу" и психологическое давление — мол, выплату нужно оформить "в течение нескольких минут". Именно эта срочность и заставила женщину потерять бдительность.

Подобные схемы набирают обороты по всей Украине. Аферисты спекулируют на темах социальной помощи, играют на доверии пожилых людей и обещают деньги от государства, чтобы выманить доступ к карточкам. Для жертв такие аферы — серьезный удар, ведь часто речь идет о последних сбережениях.

Полиция отмечает: ни одна государственная программа не требует перехода по посторонним ссылкам, ввода реквизитов карты или паролей. Все выплаты оформляются исключительно через Действие или официальные сайты, а не в мессенджерах и не с помощью "операторов поддержки".

Правоохранители призывают украинцев быть особенно внимательными и не спешить следовать инструкциям по подозрительным сообщениям — даже если они выглядят "государственными". Любые сомнения следует проверять из-за горячей линии банка или обращения в полицию.

