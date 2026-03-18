У Німеччині вбили 19-річну українку

У Німеччині в місті Мангейм вбили 19-річну громадянку України.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на прокуратуру. За попередніми даними, трагедія сталася близько 00:30 у лісовій місцевості.

Напередодні дівчина зустрілася з 17-річним сирійцем, між ними виник конфлікт.

За версією слідства, хлопець жорстоко побив дівчину руками та гілками, унаслідок чого вона померла.

Тіло загиблої вранці виявила випадкова перехожа.

Правоохоронці створили спеціальну слідчу групу, яка того ж дня встановила місцеперебування підозрюваного та затримала його.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти засудили 68-річну місцеву мешканку до 11 років позбавлення волі.

Йдеться про Галину Бехтер із села Плодорідне Мелітопольського району. За версією російського "слідства", у липні 2023 року жінка нібито скористалася мобільним застосунком українського банку та переказала кошти на підтримку Збройних сил України.

У ФСБ Росії такі дії кваліфікували як "надання фінансової допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки РФ" за статтею 275 Кримінального кодексу Росії.

На підставі цього їй винесли вирок — 11 років ув’язнення. Подібні випадки переслідування цивільних на тимчасово окупованих територіях за підтримку України або зв’язки з нею фіксуються регулярно.

