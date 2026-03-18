В Германии убили 19-летнюю украинку

В Германии в городе Мангейм был убит 19-летняя гражданка Украины.
Убийство украинки в Германии
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на прокуратуру. По предварительным данным, трагедия произошла около 00:30 в лесной местности.
Накануне девушка встретилась с 17-летним сирийцем, между ними возник конфликт.
По версии следствия, парень жестоко избил девушку руками и ветками, в результате чего она скончалась.
Тело погибшей утром обнаружила случайная прохожая.
Правоохранители создали специальную следственную группу, которая в тот же день установила местонахождение подозреваемого и задержала его.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские кафиры приговорили 68-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы.
Речь идет о Галине Бехтер из села Плодородное Мелитопольского района. По версии российского "следствия", в июле 2023 года женщина якобы воспользовалась мобильным приложением украинского банка и перевела средства в поддержку Вооруженных сил Украины.
В ФСБ России такие действия квалифицировали как "оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ" по статье 275 Уголовного кодекса России.
На основании этого ей вынесли приговор – 11 лет заключения. Подобные случаи преследования гражданских на временно оккупированных территориях за поддержку Украины или с ней фиксируются регулярно.
