В Германии в городе Мангейм был убит 19-летняя гражданка Украины.

Убийство украинки в Германии

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на прокуратуру. По предварительным данным, трагедия произошла около 00:30 в лесной местности.

Накануне девушка встретилась с 17-летним сирийцем, между ними возник конфликт.

По версии следствия, парень жестоко избил девушку руками и ветками, в результате чего она скончалась.

Тело погибшей утром обнаружила случайная прохожая.

Правоохранители создали специальную следственную группу, которая в тот же день установила местонахождение подозреваемого и задержала его.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские кафиры приговорили 68-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы.

Речь идет о Галине Бехтер из села Плодородное Мелитопольского района. По версии российского "следствия", в июле 2023 года женщина якобы воспользовалась мобильным приложением украинского банка и перевела средства в поддержку Вооруженных сил Украины.

В ФСБ России такие действия квалифицировали как "оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ" по статье 275 Уголовного кодекса России.

На основании этого ей вынесли приговор – 11 лет заключения. Подобные случаи преследования гражданских на временно оккупированных территориях за поддержку Украины или с ней фиксируются регулярно.

