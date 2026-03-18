logo

BTC/USD

74263

ETH/USD

2328.39

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Германии убили 19-летнюю украинку
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии убили 19-летнюю украинку

В Германии убили 19-летнюю украинку: подозреваемого задержали

18 марта 2026, 01:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Германии в городе Мангейм был убит 19-летняя гражданка Украины.                   

В Германии убили 19-летнюю украинку

Убийство украинки в Германии

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на прокуратуру. По предварительным данным, трагедия произошла около 00:30 в лесной местности.                                 

Накануне девушка встретилась с 17-летним сирийцем, между ними возник конфликт.

По версии следствия, парень жестоко избил девушку руками и ветками, в результате чего она скончалась.

Тело погибшей утром обнаружила случайная прохожая.

Правоохранители создали специальную следственную группу, которая в тот же день установила местонахождение подозреваемого и задержала его.                     

Обстоятельства трагедии выясняются.              

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Запорожской области российские кафиры приговорили 68-летнюю местную жительницу к 11 годам лишения свободы.
Речь идет о Галине Бехтер из села Плодородное Мелитопольского района. По версии российского "следствия", в июле 2023 года женщина якобы воспользовалась мобильным приложением украинского банка и перевела средства в поддержку Вооруженных сил Украины.
В ФСБ России такие действия квалифицировали как "оказание финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ" по статье 275 Уголовного кодекса России.
На основании этого ей вынесли приговор – 11 лет заключения. Подобные случаи преследования гражданских на временно оккупированных территориях за поддержку Украины или с ней фиксируются регулярно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tagesschau.de/inland/regional/badenwuerttemberg/swr-mannheim-tote-frau-im-kaefertaler-wald-aufgefunden-100.html
Теги:

Новости

Все новости