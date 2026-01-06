У Миколаєві батьки намагалися продати новонароджену дитину за $10 тисяч – поліція затримала їх на гарячому

У Миколаєві стався шокуючий випадок: молода пара намагалася продати власну новонароджену дитину за $10 тисяч. Правоохоронці затримали зловмисників просто на вулиці біля пологового будинку, коли вони намагалися передати малюка "покупцю".

У Миколаєві пара хотіла продати своє немовля, затримали під час передачі малюка

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі та ГУНП, 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець почали шукати "покупців" ще під час пізнього терміну вагітності. Врешті пара домовилася про ціну – $10 тисяч із передоплатою 8 тисяч гривень.

"Фігурантка власноруч написала розписку, що передасть дитину відразу після народження, – зазначають у поліції. – Виручені гроші планували витратити на власні потреби".

Незабаром після народження малюка пара передала дитину та отримала решту суми, але поліція вже була готова. Зловмисників затримали "на гарячому".

Слідство повідомило батькам про підозру за ч.3 ст.149 КК України – торгівля малолітньою за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід із правом внесення застави: жінка – 332,8 тис. грн, чоловік – 665,6 тис. грн.

Раніше ця пара вже потрапляла у поле зору правоохоронців за наркотики, майнові злочини та злочини проти особи.

Якщо суд визнає їх винними, батькам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Читайте також в "Коментарях": На Закарпатті зрубане дерево вбило 8-річну дитину. У селі Вінкове Мукачівського району 5 січня загинула восьмирічна дівчинка, на яку під час гри біля будинку впало дерево. Дитина отримала травми, несумісні з життям, і померла ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.