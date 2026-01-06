В Николаеве родители пытались продать новорожденного ребенка за $10 тысяч – полиция задержала их с поличным

В Николаеве произошел шокирующий случай: молодая пара пыталась продать собственного новорожденного ребенка за $10 тысяч . Правоохранители задержали злоумышленников прямо на улице возле роддома, когда они пытались передать малыша покупателю.

В Николаеве пара хотела продать своего младенца, задержали во время передачи малыша

Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре и ГУНП, 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель начали искать покупателей еще во время позднего срока беременности. В конце концов пара договорилась о цене – $10 тысяч с предоплатой 8 тысяч гривен.

Фигурантка собственноручно написала расписку, что передаст ребенка сразу после рождения, — отмечают в полиции. – Вырученные деньги планировали потратить на собственные нужды.

Вскоре после рождения малыша пара передала ребенка и получила оставшуюся сумму, но полиция уже была готова. Злоумышленников задержали "на горячем".

Следствие сообщило родителям о подозрении по ч.3 ст.149 УК Украины – торговля малолетней по предварительному сговору группой лиц . Суд избрал меру пресечения с правом внесения залога: женщина – 332,8 тыс. грн, мужчина – 665,6 тыс. грн.

Ранее эта пара уже попадала в поле зрения правоохранителей за наркотики, имущественные преступления и преступления против человека .

Если суд признает их виновными, родителям грозит до 15 лет лишения свободы .

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье срубленное дерево убило 8-летнего ребенка. В селе Винково Мукачевского района 5 января погибла восьмилетняя девочка, на которую во время игры у дома упало дерево. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи.