У Луцьку озброєний чоловік кілька разів вистрілив у бік військовослужбовців під час заходів оповіщення — нападника знешкодили на місці

У Луцьку знову стався збройний напад на представників територіального центру комплектування. 24 лютого 2026 року під час проведення заходів оповіщення чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців ТЦК та СП. Про це повідомляє пресслужба Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Стрілянина посеред дня: у Луцьку відкрили вогонь по військових ТЦК

За офіційною інформацією, громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військових, які виконували службові обов’язки. Завдяки оперативним і злагодженим діям особового складу нападника вдалося швидко знешкодити. Зброю вилучили та передали правоохоронцям.

У відомстві наголосили, що жоден із військовослужбовців не постраждав. Наразі на місці працюють слідчі, встановлюються всі обставини інциденту, зокрема мотиви дій затриманого та походження зброї.

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви насильства щодо військових під час виконання ними службових обов’язків. У повідомленні підкреслили: подібні дії є неприпустимими й отримають належну правову оцінку відповідно до законодавства України.

Це не перший випадок агресії щодо представників ТЦК у різних регіонах країни. Правоохоронці раніше неодноразово попереджали, що напад на військовослужбовців під час виконання обов’язків може кваліфікуватися як тяжкий злочин і передбачає реальне покарання — аж до тривалого позбавлення волі.

Слідство триває. Офіційні органи обіцяють надати додаткову інформацію після завершення першочергових процесуальних дій.

