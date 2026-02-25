В Луцке вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в сторону военнослужащих во время мер оповещения - нападавшего обезвредили на месте

В Луцке снова произошло вооруженное нападение на представителей территориального центра комплектования. 24 февраля 2026 во время проведения мероприятий оповещения мужчина открыл огонь в сторону военнослужащих ТЦК и СП. Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Стрельба посреди дня: в Луцке открыли огонь по военным ТЦК

По официальной информации, гражданин произвел несколько выстрелов в направлении военных , выполнявших служебные обязанности. Благодаря оперативным и слаженным действиям личного состава нападавшего удалось быстро обезвредить. Оружие изъяли и передали правоохранителям.

В ведомстве подчеркнули, что ни один из военнослужащих не пострадал . В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента, в частности, мотивы действий задержанного и происхождение оружия.

В Волынском ОТЦК и СП заявили, что решительно осуждают любые проявления насилия в отношении военных при исполнении ими служебных обязанностей. В сообщении подчеркнули: подобные действия недопустимы и получат надлежащую правовую оценку в соответствии с законодательством Украины.

Это не первый случай агрессии в отношении представителей ТЦК в разных регионах страны. Правоохранители ранее неоднократно предупреждали, что нападение на военнослужащих во время исполнения обязанностей может квалифицироваться как тяжкое преступление и предусматривает реальное наказание вплоть до длительного лишения свободы.

Следствие продолжается. Официальные органы обещают предоставить дополнительную информацию после завершения первоочередных процессуальных действий.

