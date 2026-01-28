У Кременчуці пенсіонерка організувала підпільний бордель з фіксованими цінами

У Кременчуці Полтавської області суд відправив під цілодобовий домашній арешт пенсіонерку, яку слідство вважає організаторкою підпільного борделю. Відповідне рішення ухвалив Автозаводський районний суд міста 21 січня 2026 року. За версією правоохоронців, жінка протягом кількох місяців керувала незаконним бізнесом, координуючи його роботу дистанційно за допомогою телефону.

Пенсіонерка організувала підпільний бордель. Ілюстративне фото: Marie Baronnet

Як пишуть місцеві ЗМІ, слідство встановило, що протиправна діяльність пенсіонерки з організації діяльності борделю почалася у травні 2025 року. Підозрювана орендувала житлове приміщення, яке облаштувала для надання сексуальних послуг. Усередині були створені умови для регулярного прийому клієнтів, зокрема, матрац і постільна білизна.

За даними слідства, послуги надавали жінки, яких залучали з огляду на їхнє складне матеріальне становище. Ціни у підпільному борделі в Кременчуці були фіксованими, година сексуальних послуг коштувала 200 гривень.

Пенсіонерка особисто приймала замовлення, інформувала клієнтів про "пропозиції", узгоджувала час зустрічей та спрямовувала чоловіків до відповідного приміщення. Правоохоронці задокументували кілька епізодів втягнення жінок у заняття проституцією.

Суд врахував тяжкість підозр та ризик переховування і обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 лютого 2026 року. Підозрюваній у створені підпільного борделю заборонено залишати місце проживання без дозволу. Також пенсіонерка зобов’язана з’являтися за викликом слідчих і повідомляти про зміну адреси.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про подібний випадок, коли у Луцьку пенсіонер облаштував бордель у власній квартирі.

Також "Коментарі" писали, що менеджерка борделю назвала тип чоловіків, які відвідують будинок розпусти.