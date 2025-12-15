У Луцьку пенсіонер облаштував бордель у власній квартирі

У Луцьку суд визнав винним 66-річного місцевого жителя, який протягом кількох місяців утримував у власній квартирі місце для надання інтимних послуг. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Бордель. Фото ілюстративне

Як встановило слідство, чоловік із квітня по серпень 2025 року організував у своїй оселі бордель. За даними суду, пенсіонер займався пошуком клієнтів, домовлявся про зустрічі та привозив людей до квартири. Коли відвідувачі приходили, власник помешкання залишав їх наодинці та "йшов гуляти".

У матеріалах справи зазначається, що обвинувачений діяв умисно та усвідомлював протиправність своїх дій. Суд кваліфікував його поведінку як створення та утримання борделю, що вказує на кримінальне правопорушення.

Водночас із тексту вироку не випливає, чи йшлося про залучення найманих секс-працівниць. Залишається незрозумілим, чи чоловік організовував надання сексуальних послуг, чи лише здавав приміщення для інтимних зустрічей пар. Однак суд дійшов висновку, що сам факт систематичного надання квартири для таких цілей та активна роль власника в організації зустрічей є достатніми для притягнення до відповідальності.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. З огляду на це суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, чоловік зобов’язаний компенсувати державі витрати на проведення експертиз — 5 348 гривень.

