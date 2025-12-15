logo

В Луцке пенсионер обустроил бордель в собственной квартире
commentss НОВОСТИ Все новости

В Луцке пенсионер обустроил бордель в собственной квартире

Луцкий суд оштрафовал пенсионера, который в течение нескольких месяцев удерживал в собственной квартире место разврата и искал клиентов.

15 декабря 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

В Луцке суд признал виновным 66-летнего местного жителя, который несколько месяцев удерживал в собственной квартире место для предоставления интимных услуг. Об этом говорится в приговоре Луцкого горрайонного суда Волынской области.

В Луцке пенсионер обустроил бордель в собственной квартире

Бордель. Фото иллюстративное

Как установило следствие, мужчина с апреля по август 2025 года организовал в своем доме бордель. По данным суда, пенсионер занимался поиском клиентов, договаривался о встречах и привозил людей в квартиру. Когда посетители приходили, владелец квартиры покидал их наедине и "шел гулять".

В материалах дела отмечается, что обвиняемый действовал преднамеренно и осознавал противоправность своих действий. Суд квалифицировал его поведение как создание и содержание борделя, что указывает на уголовное преступление.

В то же время из текста приговора не следует, речь шла о привлечении наемных секс-работниц. Остается непонятным, то ли мужчина организовывал предоставление сексуальных услуг, то ли сдавал помещение для интимных встреч пар. Однако суд пришел к выводу, что сам факт систематического предоставления квартиры для таких целей и активная роль владельца в организации встреч достаточны для привлечения к ответственности.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, мужчина обязан компенсировать государству расходы на проведение экспертиз – 5 348 гривен.

Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/132166825
