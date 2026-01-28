В Кременчуге пенсионерка организовала подпольный бордель с фиксированными ценами

В Кременчуге Полтавской области суд отправил под круглосуточный домашний арест пенсионерку, которую следствие считает организатором подпольного борделя. Соответствующее решение вынес Автозаводской районный суд города 21 января 2026 года. По версии правоохранителей, женщина несколько месяцев руководила незаконным бизнесом, координируя его работу дистанционно с помощью телефона.

Пенсионерка организовала подпольный бордель. Иллюстративное фото: Marie Baronnet

Как пишут местные СМИ, следствие установило, что противоправная деятельность пенсионерки по организации деятельности борделя началась в мае 2025 года. Подозреваемая арендовала жилое помещение, которое обустроила для предоставления сексуальных услуг. Внутри были созданы условия для регулярного приёма клиентов, в частности, матрас и постельное белье.

По данным следствия, услуги оказывали женщины, которых привлекали, учитывая их сложное материальное положение. Цены в подпольном борделе в Кременчуге были фиксированными, час сексуальных услуг стоил 200 гривен.

Пенсионерка лично принимала заказ, информировала клиентов о "предложениях", согласовывала время встреч и направляла мужчин в соответствующее помещение. Правоохранители задокументировали несколько эпизодов вовлечения женщин в занятие проституцией.

Суд учел тяжесть подозрений и риск скрывания и избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 февраля 2026 года. Подозреваемой в создании подпольного борделя запрещено покидать место жительства без разрешения. Также пенсионерка обязана появляться по вызову следователей и сообщать об изменении адреса.

