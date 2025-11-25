У Франції затримали ще чотирьох підозрюваних у зухвалому пограбуванні Лувру

У справі про одне з найгучніших пограбувань у сучасній історії Лувру сталося нове затримання. Прокурорка Парижа ухвалила рішення взяти під варту ще чотирьох людей, яких слідчі пов'язують з організацією та реалізацією крадіжки ювелірних шедеврів на суму понад 88 мільйонів євро.

Поліція чергує біля Лувру після гучного пограбування — коштовності на €88 млн досі не знайдені.

Про це повідомляє портал France 24.

Під вартою опинилися двоє чоловіків віком 38 і 39 років та двоє жінок 31 і 40 років, які проживають у паризькому регіоні. За французьким законодавством, їх можуть утримувати до 96 годин — це дасть слідству час на допити та зіставлення доказів.

Це вже далеко не перші підозрювані у справі: раніше затримали трьох чоловіків, яких слідство вважає членами злочинної групи, що здійснила наліт. За версією поліції, дві особи проникли всередину галереї Аполлона, де зберігалися ювелірні вироби XIX століття, а ще двоє чекали зовні й забезпечували прикриття та втечу.

Серед жінок у справі є одна фігурантка — партнерка одного із затриманих. Її підозрюють у співучасті, однак суд поки що відпустив її під нагляд.

Попри масштабну спецоперацію, дороговартісні прикраси досі не знайшли. Серед них — діадема імператриці Євгенії, інкрустована двома тисячами діамантів. Це національні скарби Франції та одним із символів ювелірного мистецтва XIX століття.

Варто нагадати, що пограбування сталося 19 жовтня, у неділю, в центрі Парижа — просто під час роботи музею. Група з чотирьох людей, озброєних інструментами для різання вітрин та підйомною платформою, діяла всього вісім хвилин, але цього вистачило, щоб зникнути разом із колекцією, яка практично не має ринкової вартості — її неможливо продати легально.

Після інциденту частину найцінніших експонатів перевезли до надзвичайно захищених сховищ Банку Франції. Музей працює у посиленому режимі безпеки, а в Парижі розгортають додаткові пости поліції.

Розслідування триває. І хоча коло підозрюваних розширюється, замовників пограбування слідство поки не встановило, а коштовності залишаються в повній темряві.

Нагадаємо, раніше видання "Коментарі" повідомляло, що російському сегменті Facebook тиражують ілюстрацію нібито нової обкладинки сатиричного журналу Charlie Hebdo, на якій зображено карикатуру як Зеленський грабує французький Лувр і каже: "Мені більше знадобиться!"