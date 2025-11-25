Во Франции задержали еще четырех подозреваемых в дерзком ограблении Лувра

В деле об одном из самых громких ограблений в современной истории Лувра произошло новое задержание. Прокурор Парижа приняла решение заключить под стражу еще четырех человек , которых следователи связывают с организацией и реализацией кражи ювелирных шедевров на сумму более 88 миллионов евро .

Полиция дежурит у Лувра после дерзкого ограбления — драгоценности на €88 млн всё ещё не найдены.

Об этом сообщает портал France 24 .

Под стражей оказались двое мужчин в возрасте 38 и 39 лет и две женщины 31 и 40 лет, проживающие в парижском регионе. По французскому законодательству их могут содержать до 96 часов — это даст следствию время на допросы и сопоставление доказательств.

Это уже далеко не первые подозреваемые по делу: ранее задержали троих мужчин, которых следствие считает членами преступной группы, совершившей налет. По версии полиции, два человека проникли внутрь галереи Аполлона , где хранились ювелирные изделия XIX века, а еще двое ждали снаружи и обеспечивали прикрытие и бегство.

Среди женщин в деле одна фигурантка — партнерша одного из задержанных. Ее подозревают в соучастии, однако суд пока отпустил ее под надзор.

Несмотря на масштабную спецоперацию, дорогостоящие украшения до сих пор не нашли. Среди них диадема императрицы Евгении, инкрустированная двумя тысячами бриллиантов. Это национальные сокровища Франции и один из символов ювелирного искусства XIX века.

Следует напомнить, что ограбление произошло 19 октября , в воскресенье, в центре Парижа — прямо во время работы музея. Группа из четырех человек, вооруженных инструментами для резки витрин и подъемной платформой, действовала всего восемь минут , но этого хватило, чтобы исчезнуть вместе с коллекцией, практически не имеющей рыночной стоимости — ее невозможно продать легально.

После инцидента часть самых ценных экспонатов перевезли в чрезвычайно защищенные хранилища Банка Франции. Музей работает в усиленном режиме безопасности, а в Париже разворачивают дополнительные посты полиции.

Расследование продолжается. И хотя круг подозреваемых расширяется, заказчиков ограбления следствие пока не установило , а драгоценности остаются в полной темноте.

