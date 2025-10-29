У російському сегменті Facebook тиражують ілюстрацію нібито нової обкладинки сатиричного журналу Charlie Hebdo, на якій зображено карикатуру як Зеленський грабує французький Лувр і каже: "Мені більше знадобиться!". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки, де наголошують, що це фейк.

«У Charlie Hebdo опублікували номер з пограбуванням Лувра і Зеленським»: що відомо

Насправді: це – чергова підробка, на якій вказаний номер випуску 1735 і дата 21 жовтня, однак реальний номер 1735 журналу Charlie Hebdo вийшов 22 жовтня.

Його справжня обкладинка зображує піраміду Лувру і має підпис "Jusqu’où l’humiliation?" ("Куди може завести приниження?") – без зображення президента України, звернули увагу фактчекери з Mythdetector.

Жоден з номерів Charlie Hebdo після 19 жовтня, коли справді сталося пограбування Лувру, не містить згадок про Україну чи Зеленського.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що відома британська газета The Times насміялася над президентом Зеленським, опублікувавши карикатуру. На фото — ведмідь з кувалдою добиває понівечену енергосистему, а Зеленський в образі рожевого зайця із батарейкою б'є в барабан, на якому написано "План стійкості". Читачі газети такий жарт не оцінили та почали писати негативні коментарі.