В российском сегменте Facebook тиражируют иллюстрацию якобы новой обложки сатирического журнала Charlie Hebdo, на которой изображена карикатура как Зеленский грабит французский Лувр и говорит: "Мне больше понадобится!". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«У Charlie Hebdo опубликовали номер с ограблением Лувра и Зеленским»: что известно

На самом деле это очередная подделка, на которой указан номер выпуска 1735 и дата 21 октября, однако реальный номер 1735 журнала Charlie Hebdo вышел 22 октября.

Его настоящий переплет изображает пирамиду Лувра и имеет подпись "Jusqu'où l'humiliation?" ("Куда может завести унижение?") – без изображения президента Украины, обратили внимание фактчекеры из Mythdetector.

Ни один из номеров Charlie Hebdo после 19 октября, когда действительно произошло ограбление Лувра, не содержит упоминаний об Украине или Зеленском.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная британская газета The Times насмеялась над президентом Зеленским, опубликовав карикатуру. На фото медведь с кувалдой добивает изуродованную энергосистему, а Зеленский в образе розового зайца с батарейкой бьет в барабан, на котором написан "План устойчивости". Читатели газеты такую шутку не оценили и начали писать негативные комментарии.