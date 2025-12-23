У Франції обшукали віллу ексгенпрокурора України Піскуна: знайшли кілограми золота та елітні годинники

Французькі правоохоронці провели обшук на віллі колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у передмісті Ніцци та вилучили значні суми готівки, золото й предмети розкоші.

Ексгенпрокурор України Святослав Піскун. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в правоохоронних органах, під час слідчих дій було знайдено 90 тисяч євро готівкою, три кілограми золота та 18 елітних годинників загальною вартістю понад 1 мільйон євро.

За інформацією співрозмовника видання, вилучення відбулося через відсутність документів, які б підтверджували законне походження активів. За даними джерела Піскун не надав банківських підтверджень купівлі золота, а також митних документів щодо ввезення на територію Франції коштовних годинників.

У зв’язку з цим французька поліція затримала ексгенпрокурора та відкрила кримінальне провадження за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Наразі триває вирішення питання щодо можливого оголошення підозри. Водночас, за інформацією з оточення Піскуна, його вже відпустили, однак розслідування у справі продовжується.

За даними джерел ZN.UA, обшук відбувся в межах міжнародної правової допомоги. Раніше, 16 грудня, Державне бюро розслідувань проводило слідчі дії на цій віллі у рамках розслідування справи, пов’язаної з олігархом Ігорем Коломойським щодо підозри в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Святослав Піскун тричі обіймав посаду генерального прокурора України у 2002–2003, 2004–2005 роках та протягом місяця у 2007-му. Також був народним депутатом від "Партії регіонів".