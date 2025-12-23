Во Франции обыскали виллу эксгенпрокурора Украины Пискуна: нашли килограммы золота и элитные часы

Французские правоохранители провели обыск на вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в пригороде Ниццы и изъяли значительные суммы наличных, золото и предметы роскоши.

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Фото из открытых источников

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в ходе следственных действий было найдено 90 тысяч евро наличными, три килограмма золота и 18 элитных часов общей стоимостью более 1 миллиона евро.

По информации собеседника издания, изъятие произошло из-за отсутствия документов, подтверждающих законное происхождение активов. По данным источника, Пискун не предоставил банковских подтверждений покупке золота, а также таможенных документов по ввозу на территорию Франции ценных часов.

В этой связи французская полиция задержала экс-генпрокурора и открыла уголовное производство по статье о легализации средств, полученных преступным путем. В настоящее время идет решение вопроса о возможном оглашении подозрения. В то же время, по информации из окружения Пискуна, его уже отпустили, однако расследование по делу продолжается.

По данным источников ZN.UA, обыск прошел в рамках международной правовой помощи. Ранее, 16 декабря, Государственное бюро расследований проводило следственные действия на этой вилле в рамках расследования дела, связанного с олигархом Игорем Коломойским по подозрению в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Святослав Пискун трижды занимал должность генерального прокурора Украины в 2002-2003, 2004-2005 годах и в течение месяца в 2007-м. Также был народным депутатом от "Партии регионов".