У Дніпрі горить хрест на могилі військового: що сталося

У Дніпрі поліція відкриває кримінальне провадження через наругу над могилою військовослужбовця, яку невідомий підпалив на кладовищі в Самарському районі.

Підпал могили військового

Як повідомили у поліції міста, інцидент стався 9 жовтня. До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на території кладовища горить хрест на могилі українського військового. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління.

Під час обстеження території правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. У ході поверхневого огляду в нього виявили запальничку. З’ясувалося, що затриманий — 28-річний місцевий житель.

За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Поліція уточнює, що обставини злочину встановлюються, а слідчі дії тривають.

