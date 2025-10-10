У Дніпрі горить хрест на могилі військового: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Дніпрі поліція відкриває кримінальне провадження через наругу над могилою військовослужбовця, яку невідомий підпалив на кладовищі в Самарському районі.
Підпал могили військового
Як повідомили у поліції міста, інцидент стався 9 жовтня. До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на території кладовища горить хрест на могилі українського військового. На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Дніпровського районного управління.
Під час обстеження території правоохоронці помітили чоловіка, який поводився підозріло. У ході поверхневого огляду в нього виявили запальничку. З’ясувалося, що затриманий — 28-річний місцевий житель.
За фактом наруги над могилою військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
Поліція уточнює, що обставини злочину встановлюються, а слідчі дії тривають.