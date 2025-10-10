В Днепре горит крест на могиле военного: что произошло

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Днепре полиция открывает уголовное производство из-за поругания над могилой военнослужащего, которое неизвестный поджег на кладбище в Самарском районе.
Подпал могилы военного
Как сообщили в полиции города, инцидент произошел 9 октября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на территории кладбища горит крест на могиле украинского военного. На место выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Днепровского райуправления.
Во время обследования территории правоохранители заметили подозреваемого мужчину. В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили зажигалку. Выяснилось, что задержанный 28-летний местный житель.
По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Полиция уточняет, что обстоятельства преступления устанавливаются, а следственные действия продолжаются.