В окупованому Маріуполі катастрофа з собаками: влада ігнорує проблему

В окупованому Маріуполі стрімко зростає кількість безпритульних собак — навіть за даними самих окупантів, у місті налічується понад 10 тисяч тварин. Через повну бездіяльність окупаційної влади ситуація перетворюється на кризову: мешканці пишуть у місцевих пабліках, що "собаки захопили місто".

Безпритульні собаки захопили Маріуполь

Жителі Маріуполя скаржаться на постійні напади зграї собак. Люди повідомляють про небезпечні ситуації у дворах, біля дитячих майданчиків і соціальних установ.

"Будівельників, 86 — зграя кидається на жінок із візками та велосипедистів. Мешкають на території Пенсійного фонду на Зелінського, 27", — пишуть маріупольці.

"Неможливо просто йти вулицею! Собаки захопили місто!"

"Мер нічого не робить — це вже біда для міста!"





Причиною такої ситуації стало те, що під час блокади Маріуполя російські війська знищили комунальне підприємство “Щасливі тварини”, яке займалося відловом, стерилізацією та утриманням безпритульних собак. Після окупації ніхто не взяв на себе ці функції, і тварини почали розмножуватись неконтрольовано.

Попри це, так званий “мер” Антон Кольцов пообіцяв до кінця року стерилізувати лише 500 собак і знову заявив про плани побудови притулку. Проте навіть окупаційні медіа визнають, що для вирішення проблеми з десятками тисяч тварин потрібні роки системної роботи, якої наразі немає.

Тим часом у місті зростає кількість скарг на напади та випадки травмувань, а окупаційна адміністрація намагається приховати масштаби проблеми, щоб не визнавати провал у базових сферах життєзабезпечення.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ісля чергової масованої ракетної атаки росії по енергетичній інфраструктурі в Україні у низці регіонів відбуваються аварійні знеструмлення, однак завдяки злагодженій роботі операторів зв’язку мешканці все ще можуть залишатися на зв’язку з рідними.