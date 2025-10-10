logo

BTC/USD

121620

ETH/USD

4348.45

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В оккупированном Мариуполе катастрофа с собаками: власть игнорирует проблему
commentss НОВОСТИ Все новости

В оккупированном Мариуполе катастрофа с собаками: власть игнорирует проблему

В оккупированном Мариуполе резко растет количество бездомных собак — жители жалуются, что «животные захватили город», а оккупационные власти не способны справиться с проблемой

10 октября 2025, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В оккупированном Мариуполе стремительно растет количество бездомных собак — даже по данным самих оккупантов, в городе насчитывается более 10 тысяч животных. Из-за полного бездействия оккупационных властей ситуация превращается в кризисную: жители пишут в местных пабликах, которые "собаки захватили город".

В оккупированном Мариуполе катастрофа с собаками: власть игнорирует проблему

Бездомные собаки захватили Мариуполь

Жители Мариуполя жалуются на постоянные приступы стаи собак. Люди сообщают об опасных ситуациях во дворах, у детских площадок и социальных учреждениях.

"Строителей, 86 – стая бросается на женщин с тележками и велосипедистов. Жители на территории Пенсионного фонда на Зелинского, 27", — пишут мариупольцы.

"Невозможно просто идти по улице! Собаки захватили город!"

"Мэр ничего не делает – это уже беда для города!"


Причиной такой ситуации стало то, что во время блокады Мариуполя российские войска уничтожили коммунальное предприятие "Счастливые животные", занимавшееся отловом, стерилизацией и содержанием бездомных собак. После оккупации никто не взял на себя эти функции и животные начали размножаться неконтролируемо.

Несмотря на это, так называемый мэр Антон Кольцов пообещал до конца года стерилизовать только 500 собак и снова заявил о планах постройки убежища. Однако даже оккупационные медиа признают, что для решения проблемы с десятками тысяч животных нужны годы системной работы, которой пока нет.

Между тем, в городе растет количество жалоб на нападения и случаи травм, а оккупационная администрация пытается скрыть масштабы проблемы, чтобы не признавать провал в базовых сферах жизнеобеспечения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после очередной массированной ракетной атаки россии по энергетической инфраструктуре в Украине в ряде регионов происходят аварийные обесточения, однако благодаря слаженной работе операторов связи жители все еще могут оставаться на связи с родными.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mariupolrada/30583
Теги:

Новости

Все новости