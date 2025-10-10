В оккупированном Мариуполе катастрофа с собаками: власть игнорирует проблему

Рубрики
Ткачова Марія
В оккупированном Мариуполе стремительно растет количество бездомных собак — даже по данным самих оккупантов, в городе насчитывается более 10 тысяч животных. Из-за полного бездействия оккупационных властей ситуация превращается в кризисную: жители пишут в местных пабликах, которые "собаки захватили город".
Бездомные собаки захватили Мариуполь
Жители Мариуполя жалуются на постоянные приступы стаи собак. Люди сообщают об опасных ситуациях во дворах, у детских площадок и социальных учреждениях.
"Строителей, 86 – стая бросается на женщин с тележками и велосипедистов. Жители на территории Пенсионного фонда на Зелинского, 27", — пишут мариупольцы.
"Невозможно просто идти по улице! Собаки захватили город!"
"Мэр ничего не делает – это уже беда для города!"
Причиной такой ситуации стало то, что во время блокады Мариуполя российские войска уничтожили коммунальное предприятие "Счастливые животные", занимавшееся отловом, стерилизацией и содержанием бездомных собак. После оккупации никто не взял на себя эти функции и животные начали размножаться неконтролируемо.
Несмотря на это, так называемый мэр Антон Кольцов пообещал до конца года стерилизовать только 500 собак и снова заявил о планах постройки убежища. Однако даже оккупационные медиа признают, что для решения проблемы с десятками тысяч животных нужны годы системной работы, которой пока нет.
Между тем, в городе растет количество жалоб на нападения и случаи травм, а оккупационная администрация пытается скрыть масштабы проблемы, чтобы не признавать провал в базовых сферах жизнеобеспечения.