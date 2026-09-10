Три найбільші хабарі в історії України: де зараз фігуранти

Сотні мільйонів гривень у сумках, підкуп вищого керівництва спецслужб та хабарі на вершині судової гілки влади. Історія української корупції знає випадки, коли суми неправомірної вигоди вимірювалися статками середніх міст, а самі фігуранти роками уникали покарання завдяки судовим тяганинам чи втечам за кордон. Зібрали три найгучніші корупційні рекорди в історії України.

Найбільші хабарі в історії України

3. Всеволод Князєв

Справа колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва стала найгучнішим корупційним скандалом у судовій системі України. У 2023 році його викрили на отриманні 2,7 мільйона доларів від олігарха Костянтина Жеваго.

За ці кошти очільник ВС мав забезпечити ухвалення потрібного рішення на користь бізнесмена. Скандал завдав серйозного удару по репутації усієї судової влади. Зрештою Князєв пішов на угоду зі слідством, за рішенням суду отримав 5 років позбавлення волі та втратив майно через конфіскацію.

2. Микола Злочевський

У червні 2020 року Україну сколихнула новина про спробу передачі рекордної на той час суми готівкою у розмірі 5 мільйонів доларів. Саме стільки колишній міністр екології Микола Злочевський намагався передати керівникам НАБУ та САП.

Метою хабаря було закриття кримінального провадження, пов'язаного з розкраданням коштів та діяльністю компанії Burisma. Рекордна сума не допомогла: передачу грошей зафіксували антикорупційні органи, а сам Злочевський наразі переховується від українського правосуддя за кордоном, чергуючи проживання між ОАЕ та Кіпром.

1. Роман Насіров

Найбільшим хабарем в історії України вважається справа ексочільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. За даними слідства, у 2015-2016 роках він отримав рекордну суму — 722 мільйони гривень (13 млн доларів) від аграрного барона та власника Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

За цю "винагороду" посадовець мав забезпечити компаніям бізнесмена позачергове відшкодування ПДВ на суму понад 3,2 мільярда гривень. Судовий процес тривав майже дев'ять років. Насіров намагався уникнути в'язниці, зокрема заявляв про намір мобілізуватися до ЗСУ, що викликало значний суспільний резонанс. Зрештою експосадовець опинився за ґратами, де має провести близько 5 років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, які суми хабарів платять нардепам у ВР.

Також "Коментарі" писали про результати опитування, яке показало, скільки українців погодилися б на отримання хабаря.