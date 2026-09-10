Три крупнейшие взятки в истории Украины: где сейчас фигуранты

Сотни миллионов гривен в сумках, подкуп высшего руководства спецслужб и взятки на вершине судебной ветви власти. История украинской коррупции знает случаи, когда суммы неправомерной выгоды измерялись состоянием средних городов, а сами фигуранты годами избегали наказания благодаря судебным тяжбам или бегствам за границу. Собрали три самых громких коррупционных рекорда в истории Украины.

Самые крупные взятки в истории Украины

3. Всеволод Князев

Дело бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева стало самым громким коррупционным скандалом в судебной системе Украины. В 2023 году его разоблачили на получении 2,7 миллиона долларов от олигарха Константина Жеваго.

За эти средства глава ВС должен был обеспечить принятие нужного решения в пользу бизнесмена. Скандал нанес серьезный удар по репутации всей судебной власти. В конце концов, Князев пошел на соглашение со следствием, по решению суда получил 5 лет лишения свободы и потерял имущество из-за конфискации.

2. Николай Злочевский

В июне 2020 года Украину всколыхнула новость о попытке передачи рекордной в то время суммы наличными в размере 5 миллионов долларов. Именно столько бывший министр экологии Николай Злочевский пытался передать руководителям НАБУ и САП.

Целью взятки было закрытие уголовного производства, связанного с хищением денежных средств и деятельностью компании Burisma. Рекордная сумма не помогла: передачу денег зафиксировали антикоррупционные органы, а сам Злочевский скрывается от украинского правосудия за границей, чередуя проживание между ОАЭ и Кипром.

1. Роман Насиров

Самой крупной взяткой в истории Украины считается дело эксглавы Государственной фискальной службы Романа Насирова. По данным следствия, в 2015-2016 годах он получил рекордную сумму – 722 миллиона гривен (13 млн долларов) от аграрного барона и владельца Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

За это "вознаграждение" должностное лицо должно было обеспечить компаниям бизнесмена внеочередное возмещение НДС на сумму свыше 3,2 миллиарда гривен. Судебный процесс длился почти девять лет. Насиров пытался избежать тюрьмы, в частности, заявлял о намерении мобилизоваться в ВСУ, что вызвало значительный общественный резонанс. В конце концов, экс-чиновник оказался за решеткой, где должен провести около 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие суммы взяток платят нардепам в ВР.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, который показал, сколько украинцев согласились бы на получение взятки.