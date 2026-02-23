"Традиційний" "заробіток" українських чоловіків: вимагати гроші за інтимні фото

39-річного мешканця Львівського району затримали під час передачі грошей, які він вимагав у 30-річної жінки. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

На Львівщині затримали чоловіка, який вимагав 5 000 доларів за "мовчання" про інтимні фото

За версією слідства, у січні–лютому цього року чоловік шантажував жінку, з якою раніше мав близькі стосунки. У нього залишилися її інтимні фото. Він погрожував оприлюднити їх у мережі та створив у TikTok сторінку нібито від її імені – із фотографіями та особистими даними. Далі переконував, що викладе туди відверті знімки.

Спочатку за "мовчання" він вимагав 15 000 доларів США. Коли зрозумів, що такої суми жінка не має, погодився на 5 000 доларів. Щоб вона не передумала, регулярно телефонував, тиснув психологічно та погрожував фізичною розправою їй і її близьким.

Жінка звернулася до правоохоронців. Подальші дії проходили під їхнім контролем. У середині лютого відбулася зустріч для передачі коштів. Під час неї чоловік продовжував погрожувати та, за даними слідства, демонстрував предмет, схожий на травматичний пістолет.

Отримавши обумовлену суму, він спробував поїхати з місця на автомобілі. Його затримали на місці в порядку статті 208 КПК України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України – вимагання з погрозою насильства та розголошення інформації, яку потерпіла хотіла зберегти в таємниці. Також розслідується окреме провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції під час затримання (ч. 2 ст. 345 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Зброю направлено на експертизу. Слідство триває.

