"Традиционный" "заработок" украинских мужчин: требовать деньги за интимные фото

39-летний житель Львовского района задержан во время передачи денег, которые он требовал у 30-летней женщины. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По версии следствия, в январе-феврале этого года мужчина шантажировал женщину, с которой раньше имел близкие отношения. У него остались ее интимные фотографии. Он угрожал обнародовать их в сети и создал в TikTok страницу якобы от ее имени – с фотографиями и личными данными. Далее убеждал, что выложит туда откровенные снимки.

Сначала за "молчание" он потребовал 15 000 долларов США. Когда понял, что такой суммы у женщины нет, согласился на 5 000 долларов. Чтобы она не передумала, регулярно звонил по телефону, давил психологически и угрожал физической расправой ей и ее близким.

Женщина обратилась к правоохранителям. Последующие действия проходили под их контролем. В середине февраля состоялась встреча по передаче средств. Во время нее мужчина продолжал угрожать и, по данным следствия, демонстрировал предмет, похожий на травматический пистолет.

Получив оговоренную сумму, он попытался уехать с места на автомобиле. Он был задержан на месте в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины – вымогательство с угрозой насилия и разглашение информации, которую потерпевшая хотела сохранить в тайне. Также расследуется отдельное производство по факту причинения телесных повреждений работнику полиции при задержании (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Оружие направлено на экспертизу. Следствие продолжается.

