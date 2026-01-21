Тіло у валізі на смітнику: як апеляційний суд у Рівному поставив крапку в моторошній історії вбивства

Ця історія почалася зі звичайного застілля і закінчилася жахливою знахідкою на сміттєзвалищі. Рівненський апеляційний суд поставив остаточну крапку у справі чоловіка, який убив свого товариша, а згодом викинув його тіло у валізі разом зі сміттям. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Рівнянин зарізав товариша під час застілля, кілька днів ховав труп у квартирі — вирок залишили без змін

Події розгорталися ще у березні 2022 року. У звичайній квартирі в Рівному двоє знайомих випивали. Що саме стало причиною конфлікту, тепер уже не має значення — застілля закінчилося ножем у руках господаря оселі. Кілька ударів у шию — і гість упав бездиханним просто в квартирі.

Але на цьому жах не закінчився. Тіло загиблого чоловік не виніс одразу. За матеріалами справи, кілька днів труп пролежав у квартирі. У якийсь момент господар вирішив позбутися слідів злочину. Він замотав тіло в намет, поклав у валізу та викинув її разом із побутовими відходами.

Моторошну знахідку згодом виявили вже на сміттєзвалищі. Валіза з тілом швидко стала темою розмов у місті, а правоохоронці вийшли на слід підозрюваного.

У липні минулого року Рівненський міський суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві та призначив йому 10 років позбавлення волі. Проте засуджений своєї вини так і не визнав. У суді він наполягав: мовляв, захищався і лише перевищив межі самооборони.

З таким рішенням чоловік не змирився. Разом із адвокатом він подав апеляцію, намагаючись довести, що вирок занадто суворий. Проте прокурори зайняли жорстку та принципову позицію.

Апеляційний суд уважно вивчив усі докази, заслухав сторони та аргументи обвинувачення. Судді дійшли висновку: версія про самооборону не витримує жодної критики. Ударів було кілька, а подальші дії — приховування тіла, зберігання його в квартирі та викидання на смітник — лише підтвердили умисел.

У підсумку Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін. Десять років за ґратами — саме таку ціну доведеться заплатити чоловікові за злочин, який почався з чарки алкоголю і завершився смертю товариша.

Вирок набрав законної сили одразу після проголошення. Історія, що нагадує кримінальний трилер, остаточно перейшла зі зведень новин у судову хроніку.

