Жах у центрі Рівного: суд поставив крапку в резонансній справі — довічне за зґвалтування і вбивство молодої жінки

Рівненський суд виніс один із найсуворіших вироків, поставивши крапку в резонансній кримінальній справі, яка сколихнула місто. 32-річного уродженця Казахстану визнали винним у зґвалтуванні та жорстокому вбивстві жінки й засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Поліції в Рівненській області.

Уродженця Казахстану засудили до довічного ув’язнення за особливо жорстокий злочин у Рівному

Злочин було скоєно вночі 25 липня 2023 року на вулиці Чорновола в Рівному. Як встановило слідство, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, коли напав на 29-річну жінку. Потерпілу було зґвалтовано, після чого нападник задушив її руками. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок механічної асфіксії.

Після вбивства зловмисник намагався приховати сліди злочину та пограбував жертву. Він забрав її мобільний телефон, нашийний хрестик і пакет із продуктами. Загиблою виявилася молода жінка з Хмельниччини, яка на той момент проживала та працювала в Рівному.

Правоохоронні органи оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його невдовзі після скоєння злочину. Під час слідства з’ясувалося, що чоловік уже мав кримінальне минуле. Раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, а також був судимий за замах на зґвалтування неповнолітньої.

У ході судового процесу сторона обвинувачення представила значний обсяг доказів, які повністю підтвердили вину обвинуваченого. Суд окремо наголосив на низці обтяжуючих обставин, що зробили неможливим будь-яке пом’якшення вироку. Серед них — рецидив злочинів, особлива жорстокість, скоєння кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, а також перебування нападника у стані алкогольного сп’яніння.

Пом’якшуючих обставин суд не встановив. З огляду на характер злочину, небезпеку обвинуваченого для суспільства та його попередні судимості, суд дійшов висновку, що єдиним справедливим покаранням є довічне позбавлення волі.

