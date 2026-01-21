Ужас в центре Ровно: суд поставил точку по резонансному делу — пожизненное за изнасилование и убийство молодой женщины

Ровенский суд вынес один из самых строгих приговоров, поставив точку в резонансном уголовном деле, которое всколыхнуло город. 32-летний уроженец Казахстана признан виновным в изнасиловании и жестоком убийстве женщины и приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Полиции в Ровенской области.

Уроженца Казахстана приговорили к пожизненному заключению за особо жестокое преступление в Ровно

Преступление было совершено ночью 25 июля 2023 на улице Чорновила в Ровно. Как установило следствие, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда напал на 29-летнюю женщину. Потерпевшая была изнасилована, после чего нападавший задушил ее руками. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

После убийства злоумышленник пытался скрыть следы преступления и ограбил жертву. Он забрал ее мобильный телефон, наш крестик и пакет с продуктами. Погибшей оказалась молодая женщина из Хмельницкой области, которая на тот момент проживала и работала в Ровно.

Правоохранительные органы оперативно установили личность подозреваемого и задержали его вскоре после совершения преступления. В ходе следствия выяснилось, что у мужчины уже было криминальное прошлое. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за имущественные преступления, а также был судим за покушение на изнасилование несовершеннолетнего.

В ходе судебного процесса сторона обвинения представила значительный объем доказательств, полностью подтвердивших вину обвиняемого. Суд отдельно отметил ряд отягчающих обстоятельств, которые сделали невозможным любое смягчение приговора. Среди них рецидив преступлений, особая жестокость, совершение уголовного правонарушения в условиях военного положения, а также пребывание нападающего в состоянии алкогольного опьянения.

Смягчающих обстоятельств суд не установил. Учитывая характер преступления, опасность обвиняемого для общества и его предварительные судимости, суд пришел к выводу, что единственным справедливым наказанием является пожизненное лишение свободы.

