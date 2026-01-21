Тело в чемодане на мусорнике: как апелляционный суд в Ровно поставил точку в жуткой истории убийства

Эта история началась с обычного застолья и закончилась ужасной находкой на свалке. Ровенский апелляционный суд поставил окончательную точку по делу мужчины, который убил своего товарища, а затем выбросил его тело в чемодане вместе с мусором. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Ривянин зарезал товарища во время застолья, несколько дней прятал труп в квартире — приговор оставили без изменений

События разворачивались еще в марте 2022 года. В обычной квартире в Ровно двое знакомых выпивали. Что именно стало причиной конфликта, теперь уже неважно — застолье закончилось ножом в руках хозяина дома. Несколько ударов в шею – и гость упал бездыханным прямо в квартире.

Но на этом ужас не кончился. Тело погибшего мужчина не вынес сразу. По материалам дела, несколько дней труп пролежал в квартире. В какой-то момент хозяин решил избавиться от следов преступления. Он замотал тело в палатку, положил в чемодан и выбросил его вместе с бытовыми отходами.

Жуткую находку впоследствии обнаружили уже на свалке. Чемодан с телом быстро стал темой разговоров в городе, а правоохранители вышли на след подозреваемого.

В июле прошлого года Ровенский городской суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему 10 лет лишения свободы. Однако осужденный своей вины так и не признал. В суде он настаивал: мол, защищался и только превысил пределы самообороны.

С таким решением мужчина не смирился. Вместе с адвокатом он подал апелляцию, пытаясь доказать, что приговор слишком суров. Однако прокуроры заняли жесткую и принципиальную позицию.

Апелляционный суд внимательно изучил все доказательства, заслушал стороны и доводы обвинения. Судьи пришли к выводу: версия о самообороне не выдерживает никакой критики. Ударов было несколько, а дальнейшие действия — укрывательство тела, хранение его в квартире и выбрасывание на помойку — лишь подтвердили умысел.

В результате Ровенский апелляционный суд оставил приговор без изменений. Десять лет за решеткой — именно такую цену придется заплатить мужчине за преступление, которое началось с рюмки алкоголя и завершилось смертью товарища.

Приговор вступил в законную силу сразу после провозглашения. История, напоминающая криминальный триллер, окончательно перешла из новостей в судебную хронику.

