Теракт у центрі Рівного: російська агентка хотіла підірвати популярний готель
Теракт у центрі Рівного: російська агентка хотіла підірвати популярний готель

50-річну жінку завербували через сайт знайомств: у номері готелю вона залишила вибухівку та камеру для російських спецслужб.

14 січня 2026, 20:12
Автор:
Проніна Анна

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі російської агентки, яка минулого літа готувала теракт в одному з найпопулярніших готелів Рівного. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Кривавому злочину вдалося запобігти завдяки роботі контррозвідки СБУ. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Теракт у центрі Рівного: російська агентка хотіла підірвати популярний готель

Агентка РФ ледь не влаштувала криваву бійню в Рівному — СБУ передала справу до суду

За даними слідства, жінка діяла на пряме замовлення спецслужб РФ. В одному з готельних номерів вона залишила саморобний вибуховий пристрій, начинений засобами дистанційного підриву. Для того щоб російські куратори могли зафіксувати момент вибуху, агентка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом.

За планом ворога, вибухівку мали активувати дистанційно — за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким була споряджена бомба. Теракт міг призвести до масових жертв серед цивільних.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю "на гарячому" — у момент, коли вона поспіхом залишала готель. Вибуховий пристрій оперативно знешкодили, не допустивши трагедії.

Слідство встановило, що підготовкою теракту займалася 50-річна мешканка Рівного. Окупанти завербували її через сайт знайомств — типовий інструмент російських спецслужб для пошуку виконавців в Україні. Після вербування жінка отримала координати схронів, де забрала готову вибухівку, а також ключ від номера, заздалегідь заброньованого на підставну особу.

Крім того, за інструкціями російського куратора агентка купувала на господарських ринках підручні матеріали для виготовлення ще одного вибухового пристрою — для нових терактів. Під час обшуків у її помешканні правоохоронці вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом та компоненти для другої бомби.

Наразі жінці інкримінують закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також в "Коментарях", що в Україні вводять режим надзвичайної ситуації. 



