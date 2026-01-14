Теракт в центре Ровно: российская агентка хотела взорвать популярную гостиницу

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу российской агентки , которая прошлым летом готовила теракт в одной из самых популярных гостиниц Ровно. Обвинительный акт уже направили в суд. Кровавое преступление удалось предотвратить благодаря работе контрразведки СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Агентша РФ едва не устроила кровавую бойню в Ровно — СБУ передала дело в суд

По данным следствия, женщина действовала по прямому заказу спецслужб РФ . В одном из гостиничных номеров она оставила самодельное взрывное устройство, начиненное средствами дистанционного подрыва. Для того, чтобы российские кураторы могли зафиксировать момент взрыва, агент установила в комнате миникамеру с удаленным доступом.

По плану врага, взрывчатка должна была активироваться дистанционно — с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба. Теракт мог привести к массовым жертвам среди гражданских.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу "на горячем" — в момент, когда она спешно покидала гостиницу. Взрывное устройство оперативно обезвредили, не допустив трагедии.

Следствие установило, что подготовкой теракта занималась 50-летняя жительница Ровно . Оккупанты завербовали ее через сайт знакомств — типичный инструмент российских спецслужб для поиска исполнителей в Украине. После вербовки женщина получила координаты схронов, где забрала готовую взрывчатку, а также ключ от номера, предварительно забронированного на подставное лицо.

Кроме того, по инструкциям российского куратора агент покупала на хозяйственных рынках подручные материалы для изготовления еще одного взрывного устройства — для новых терактов. Во время обысков правоохранители изъяли телефон с доказательствами сотрудничества с врагом и компоненты для второй бомбы.

В настоящее время женщине инкриминируют законченное покушение на террористический акт , совершенное по предварительному сговору группой лиц. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества .

Читайте также в "Комментариях", что в Украине вводят режим чрезвычайной ситуации.