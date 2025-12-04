Священник, який забрав життя героя: родина загиблого військового вимагає 8 мільйонів компенсації

На Хмельниччині вибухнув новий гучний скандал за участю УПЦ МП. Родина військовослужбовця, який загинув після жорстокого побиття, подала цивільний позов проти намісника Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря архімандрита Іоасафа (у миру — Ігоря Горкавчука). Родина просить суд присудити 8 мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду. Про це повідомляє "Релігійна правда".

Скандал у монастирі УПЦ МП: московський піп до смерті забив воїна

За версією слідства, саме удар Іоасафа призвів до смерті військового. Інцидент стався у Старокостянтинові, де архімандрит очолював монастир з 2005 року. Його взяли під варту в серпні — і вже чотири місяці він перебуває у СІЗО без можливості внесення застави.

У середині листопада апеляційний суд підтвердив попереднє рішення, відхиливши прохання сторони захисту про зміну запобіжного заходу. Аргумент — відсутність доказів погіршення стану здоров’я підозрюваного.

Водночас у матеріалах справи згадуються й інші епізоди порушень. Іоасафа двічі притягували до відповідальності за водіння у стані алкогольного сп’яніння — у 2015 та 2019 роках. Штрафи складали 3,4 тис. грн та 10,2 тис. грн відповідно, а також позбавлення водійських прав.

У 2025 році архімандрит потрапив до бази "Миротворця".

Після загибелі військовослужбовця місцевий депутат публічно звинуватив священнослужителя у вбивстві ветерана. Хмельницька єпархія УПЦ МП була змушена відсторонити Іоасафа від посади намісника "у зв’язку з інцидентом".

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Священника звинувачують за ч. 2 ст. 121 ККУ — тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Йому загрожує 10 років ув'язнення.

Родина загиблого наполягає: вони хочуть не лише компенсації, а й справедливості — показового покарання для людини, яка, замість духовного служіння, проявила жорстокість.

Довідково: трагедія сталася в серпні цього року на території монастиря в місті Старокостянтинів. Священник у стані алкогольного сп’яніння розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події, повідомляють у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ексдепутат РФ Гаджиєв може бути причетним до замаху на вбивство активіста, ветерана Пановського.