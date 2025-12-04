Священник, унесший жизни героя: семья погибшего военного требует 8 миллионов компенсации

В Хмельнитчине разразился новый громкий скандал с участием УПЦ МП. Семья военнослужащего, погибшего после жестокого избиения, подала гражданский иск против наместника Свято-Кресто-Воздвиженского мужского монастыря архимандрита Иоасафа (в мире — Игоря Горкавчука). Семья просит суд присудить 8 миллионов гривен компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает "Религиозная правда".

Скандал в монастыре УПЦ МП: московский поп до смерти забил воина

По версии следствия именно удар Иоасафа привел к смерти военного. Инцидент произошел в Староконстантинове, где архимандрит возглавлял монастырь с 2005 года. Его взяли под стражу в августе – и уже четыре месяца он находится в СИЗО без возможности внесения залога .

В середине ноября апелляционный суд подтвердил предварительное решение, отклонив просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения. Аргумент – отсутствие доказательств ухудшения состояния здоровья подозреваемого.

В то же время в материалах дела упоминаются и другие эпизоды нарушений. Иоасафа дважды привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения – в 2015 и 2019 годах. Штрафы составляли 3,4 тыс. грн. и 10,2 тыс. грн. соответственно, а также лишение водительских прав.

В 2025 году архимандрит попал в базу "Миротворца".

После гибели военнослужащего местный депутат публично обвинил священнослужителя в убийстве ветерана. Хмельницкая епархия УПЦ МП была вынуждена отстранить Иоасафа от должности наместника "в связи с инцидентом".

Обвинительный акт уже направлен в суд. Священник обвиняется по ч. 2 ст. 121 УК — тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть . Ему грозит 10 лет заключения.

Семья погибшего настаивает: они хотят не только компенсации, но и справедливости — показательного наказания для человека, вместо духовного служения, проявившего жестокость.

Справка : трагедия произошла в августе этого года на территории монастыря в городе Староконстантинов. Священник в состоянии алкогольного опьянения начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщают в Хмельницкой областной прокуратуре.

