Ексдепутат РФ Гаджиєв може бути причетним до замаху на вбивство активіста, ветерана Пановського: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російська агентурна мережа полює на активістів в Україні. 20 серпня 2025 року було скоєно замах на вбивство Тодора Пановського. Злочин було попереджено завдяки оперативній роботі Служби безпеки України. За фактом замаху відкрито кримінальне провадження № 22025000000000936, слідство веде СБУ. Про це заявив сам активіст, ветеран війни Тодор Пановський на пресконференції, інформує портал "Коментарі".
Тодор Пановський. Фото портал "Коментарі"
Активіст розповів, що саме напередодні суду у справі Гаджиєва до нього зателефонував чоловік. Він представився працівником управління однієї з українських силових структур та попросив про зустріч. Пановський вирішив перевірити інформацію та звернувся до цієї структури. Виявилося, що такого “працівника” немає, і далі почала працювати Служба безпеки України. Зловмисника затримали під час зустрічі, яку призначив сам активіст.
Потерпілий пов’язує замах зі своєю громадською діяльністю, зокрема з активною участю у публічному контролі судового процесу щодо російського депутата Магомеда Гаджиєва — автора закону про анексію Криму, якого нині судять у Печерському районному суді м. Києва (справа № 757/34451/24-к).
Окремо Пановський розповів, про ініціативу створити цивільну платформу з розшуку та притягнення до відповідальності російських військових злочинців на прикладі кейса Гаджієва, який продовжує безкарно жити в Монако, володіти нерухомістю в Маямі.
Пановський зазначив, що деяких російських депутатів було засуджено заочно в Україні, однак Гаджиєву поки вдається обходити українське законодавство та уникати відповідальності. У цьому йому допомагають і приватні адвокати, і судді, які затягують справу.
Ветеран наголосив, що у тому числі через дії Гаджиєва в Україні розпочалася війна. Пановський переконаний, що притягнення Гаджиєва до відповідальності буде великою психологічною перемогою для українців. Також це створить прецедент та покаже Європі, що потрібно робити з російськими злочинцями.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичний адвокат, ймовірно, уникає мобілізації та відповідальності за захист путініста Гаджиєва.