Ексдепутат РФ Гаджиєв може бути причетним до замаху на вбивство активіста, ветерана Пановського: що відомо

Російська агентурна мережа полює на активістів в Україні. 20 серпня 2025 року було скоєно замах на вбивство Тодора Пановського. Злочин було попереджено завдяки оперативній роботі Служби безпеки України. За фактом замаху відкрито кримінальне провадження № 22025000000000936, слідство веде СБУ. Про це заявив сам активіст, ветеран війни Тодор Пановський на пресконференції, інформує портал "Коментарі".

Тодор Пановський. Фото портал "Коментарі"

Активіст розповів, що саме напередодні суду у справі Гаджиєва до нього зателефонував чоловік. Він представився працівником управління однієї з українських силових структур та попросив про зустріч. Пановський вирішив перевірити інформацію та звернувся до цієї структури. Виявилося, що такого “працівника” немає, і далі почала працювати Служба безпеки України. Зловмисника затримали під час зустрічі, яку призначив сам активіст.

Потерпілий пов’язує замах зі своєю громадською діяльністю, зокрема з активною участю у публічному контролі судового процесу щодо російського депутата Магомеда Гаджиєва — автора закону про анексію Криму, якого нині судять у Печерському районному суді м. Києва (справа № 757/34451/24-к).

“Як би їм вдалося мене вбити, це було б показово — Ірина Фаріон, Андрій Парубій, Дем'ян Ганул… Це робиться для того, щоб залякати не активістів, а українців — україноцентричність, націоналістичність, націонал патріотичність. Ось справжня мета. Я себе позиціоную людиною, яка бореться за ці цінності. Така собі внутрішня денацифікація. Як на мене, це очевидні речі”, — пояснив активіст.

Окремо Пановський розповів, про ініціативу створити цивільну платформу з розшуку та притягнення до відповідальності російських військових злочинців на прикладі кейса Гаджієва, який продовжує безкарно жити в Монако, володіти нерухомістю в Маямі.

Пановський зазначив, що деяких російських депутатів було засуджено заочно в Україні, однак Гаджиєву поки вдається обходити українське законодавство та уникати відповідальності. У цьому йому допомагають і приватні адвокати, і судді, які затягують справу.

Ветеран наголосив, що у тому числі через дії Гаджиєва в Україні розпочалася війна. Пановський переконаний, що притягнення Гаджиєва до відповідальності буде великою психологічною перемогою для українців. Також це створить прецедент та покаже Європі, що потрібно робити з російськими злочинцями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичний адвокат, ймовірно, уникає мобілізації та відповідальності за захист путініста Гаджиєва.



