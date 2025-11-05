Экс-депутат РФ Гаджиев может быть причастен к покушению на убийство активиста, ветерана Пановского: что известно

Российская агентурная сеть охотится за активистами в Украине. 20 августа 2025 года было совершено покушение на убийство Тодора Пановского. Преступление было предотвращено благодаря оперативной работе Службы безопасности Украины. По факту покушения открыто уголовное производство №22025000000000936, следствие ведет СБУ. Об этом заявил сам активист, ветеран войны Тодор Пановский на пресс-конференции, информирует портал "Комментарии".

Тодор Пановский. Фото портал "Комментарии"

Активист рассказал, что именно накануне суда по делу Гаджиева ему позвонил мужчина. Он представился работником управления одной из украинских силовых структур и попросил о встрече. Пановский решил проверить информацию и обратился в эту структуру. Оказалось, что такого работника нет, и дальше начала работать Служба безопасности Украины. Злоумышленник был задержан во время встречи, которую назначил сам активист.

Потерпевший связывает покушение со своей общественной деятельностью, в том числе с активным участием в публичном контроле судебного процесса в отношении российского депутата Магомеда Гаджиева — автора закона об аннексии Крыма, которого судят в Печерском районном суде г. Киева (дело № 757/34451/24-к).

"Как бы им удалось меня убить, это было бы показательно — Ирина Фарион, Андрей Парубий, Демьян Ганул... Это делается для того, чтобы запугать не активистов, а украинцев — украиноцентричность, националистичность, национал патриотичность. Вот настоящая цель. Я себя позиционирую человеком, который борется за эти ценности. Этакая внутренняя денацификация. По-моему, это очевидные вещи”, — объяснил активист.

Отдельно Пановский рассказал, что об инициативе создать гражданскую платформу по розыску и привлечению к ответственности российских военных преступников на примере кейса Гаджиева, который продолжает безнаказанно жить в Монако, владеть недвижимостью в Майами.

Пановский отметил, что некоторые российские депутаты были осуждены заочно в Украине, однако Гаджиеву пока удается обходить украинское законодательство и избегать ответственности. В этом ему помогают и частные адвокаты, и судьи, которые затягивают дело.

Ветеран подчеркнул, что в том числе из-за действий Гаджиева в Украине, началась война. Пановский убежден, что привлечение Гаджиева к ответственности будет большой психологической победой для украинцев. Это создаст прецедент и покажет Европе, что нужно делать с российскими преступниками.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный адвокат, вероятно, избегает мобилизации и ответственности за защиту путиниста Гаджиева.



