Священник, диякон і "фанати Кремля": СБУ накрила мережу проросійської агітації по всій Україні
Священник, диякон і “фанати Кремля”: СБУ накрила мережу проросійської агітації по всій Україні

Проповіді за РФ, заклики до насильства і ностальгія за СРСР: кого викрили правоохоронці.

24 квітня 2026, 15:54
Проніна Анна

У різних регіонах України викрили мережу проросійських агітаторів, серед яких — священнослужителі та цивільні особи. За даними слідства, вони відкрито підтримували агресію РФ і поширювали антиукраїнські наративи.

СБУ викрила мережу проросійських агітаторів

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України.

Священник із Луганщини — серед підозрюваних

Один із ключових фігурантів — архімандрит, колишній настоятель храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП).

За даними слідства, він:

– виправдовував збройну агресію Росії
– очікував повної окупації України
– підбурював вірян підтримувати кремлівський режим

Правоохоронці встановили, що після 2014 року священнослужитель виїжджав до Росії, де намагався заручитися підтримкою представників РПЦ.

Повернувшись в Україну, він продовжив діяльність уже на Дніпропетровщині.

Приватні повідомлення — як доказ

Слідчі також зафіксували, що у приватному листуванні клірик виправдовував обстріли українських міст російськими військами.

Це стало одним із ключових доказів у справі.

Інші учасники мережі

Загалом СБУ викрила чотирьох агітаторів.

На Київщині підозру отримав диякон Київської митрополії УПЦ (МП), який у Telegram-чатах:

– закликав до жорстокого поводження з українськими військовополоненими
– пропонував утримувати їх у тюрмах без їжі та води
– виступав за примусову працю для полонених

У Черкаській області викрили чоловіка, який у месенджерах:

– вихваляв президента РФ
– закликав завдати удару по Києву

На Прикарпатті затримали жінку, яка:

– поширювала радянську символіку
– агітувала за відновлення СРСР
– закликала ігнорувати українське законодавство

Яке покарання загрожує

Усім фігурантам вже повідомлено про підозру.

Їхні дії кваліфіковано за статтями, що передбачають:

– виправдовування збройної агресії РФ
– пропаганду тоталітарних режимів

Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також в "Коментарях", що у Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі військової техніки та коригуванні російських ударів по місту.



