Священник, диякон і “фанати Кремля”: СБУ накрила мережу проросійської агітації по всій Україні

Проніна Анна
У різних регіонах України викрили мережу проросійських агітаторів, серед яких — священнослужителі та цивільні особи. За даними слідства, вони відкрито підтримували агресію РФ і поширювали антиукраїнські наративи.
СБУ викрила мережу проросійських агітаторів
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Служба безпеки України.
Один із ключових фігурантів — архімандрит, колишній настоятель храму Сіверськодонецької єпархії УПЦ (МП).
За даними слідства, він:
– виправдовував збройну агресію Росії
– очікував повної окупації України
– підбурював вірян підтримувати кремлівський режим
Правоохоронці встановили, що після 2014 року священнослужитель виїжджав до Росії, де намагався заручитися підтримкою представників РПЦ.
Повернувшись в Україну, він продовжив діяльність уже на Дніпропетровщині.
Слідчі також зафіксували, що у приватному листуванні клірик виправдовував обстріли українських міст російськими військами.
Це стало одним із ключових доказів у справі.
Загалом СБУ викрила чотирьох агітаторів.
На Київщині підозру отримав диякон Київської митрополії УПЦ (МП), який у Telegram-чатах:
– закликав до жорстокого поводження з українськими військовополоненими
– пропонував утримувати їх у тюрмах без їжі та води
– виступав за примусову працю для полонених
У Черкаській області викрили чоловіка, який у месенджерах:
– вихваляв президента РФ
– закликав завдати удару по Києву
На Прикарпатті затримали жінку, яка:
– поширювала радянську символіку
– агітувала за відновлення СРСР
– закликала ігнорувати українське законодавство
Усім фігурантам вже повідомлено про підозру.
Їхні дії кваліфіковано за статтями, що передбачають:
– виправдовування збройної агресії РФ
– пропаганду тоталітарних режимів
Максимальне покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також в "Коментарях", що у Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі військової техніки та коригуванні російських ударів по місту.