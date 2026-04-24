Главная Новости Общество Криминал
Священник, диакон и "фанаты Кремля": СБУ накрыла сеть пророссийской агитации по всей Украине

Проповеди за РФ, призывы к насилию и ностальгии по СССР: кого разоблачили правоохранители.

24 апреля 2026, 15:54
Автор:
Проніна Анна

В разных регионах Украины разоблачили сеть пророссийских агитаторов, среди которых священнослужители и гражданские лица. По данным следствия, они открыто поддерживали агрессию РФ и распространяли антиукраинские нарративы.

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба безопасности Украины.

Священник из Луганщины – среди подозреваемых

Один из ключевых фигурантов – архимандрит, бывший настоятель храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП).

По данным следствия, он:

– оправдывал вооруженную агрессию России
– ожидал полной оккупации Украины
– подстрекал верующих поддерживать кремлевский режим

Правоохранители установили, что после 2014 священнослужитель выезжал в Россию, где пытался заручиться поддержкой представителей РПЦ.

Вернувшись в Украину, он продолжил деятельность уже в Днепропетровской области.

Частные сообщения как доказательство

Следователи также зафиксировали, что в частной переписке клирик оправдывал обстрелы украинских городов российскими войсками.

Это стало одним из ключевых доказательств по делу.

Другие участники сети

В общей сложности СБУ разоблачила четырех агитаторов.

В Киевской области подозрение получил диакон Киевской митрополии УПЦ (МП), который в Telegram-чатах:

– призывал к жестокому обращению с украинскими военнопленными
– предлагал содержать их в тюрьмах без еды и воды
– выступал за принудительный труд для пленных

В Черкасской области разоблачили мужчину, который в мессенджерах:

– восхвалял президента РФ
– призвал нанести удар по Киеву

В Прикарпатье задержали женщину, которая:

– распространяла советскую символику
– агитировала за восстановление СССР
– призвала игнорировать украинское законодательство

Какое наказание грозит

Все фигуранты уже сообщены о подозрении.

Их действия квалифицированы по предусматривающим статьям:

– оправдание вооруженной агрессии РФ
– пропаганду тоталитарных режимов

Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также в "Комментариях", что в Краматорске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге военной техники и корректировке российских ударов по городу.



