Священник, диакон и "фанаты Кремля": СБУ накрыла сеть пророссийской агитации по всей Украине

Проніна Анна
В разных регионах Украины разоблачили сеть пророссийских агитаторов, среди которых священнослужители и гражданские лица. По данным следствия, они открыто поддерживали агрессию РФ и распространяли антиукраинские нарративы.
СБУ разоблачила сеть пророссийских агитаторов
Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Служба безопасности Украины.
Один из ключевых фигурантов – архимандрит, бывший настоятель храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП).
По данным следствия, он:
– оправдывал вооруженную агрессию России
– ожидал полной оккупации Украины
– подстрекал верующих поддерживать кремлевский режим
Правоохранители установили, что после 2014 священнослужитель выезжал в Россию, где пытался заручиться поддержкой представителей РПЦ.
Вернувшись в Украину, он продолжил деятельность уже в Днепропетровской области.
Следователи также зафиксировали, что в частной переписке клирик оправдывал обстрелы украинских городов российскими войсками.
Это стало одним из ключевых доказательств по делу.
В общей сложности СБУ разоблачила четырех агитаторов.
В Киевской области подозрение получил диакон Киевской митрополии УПЦ (МП), который в Telegram-чатах:
– призывал к жестокому обращению с украинскими военнопленными
– предлагал содержать их в тюрьмах без еды и воды
– выступал за принудительный труд для пленных
В Черкасской области разоблачили мужчину, который в мессенджерах:
– восхвалял президента РФ
– призвал нанести удар по Киеву
В Прикарпатье задержали женщину, которая:
– распространяла советскую символику
– агитировала за восстановление СССР
– призвала игнорировать украинское законодательство
Все фигуранты уже сообщены о подозрении.
Их действия квалифицированы по предусматривающим статьям:
– оправдание вооруженной агрессии РФ
– пропаганду тоталитарных режимов
Максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
