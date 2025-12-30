Священик-колаборант з Мелітополя закликав Росію окупувати Україну до кордонів 1939 року

Архимандрит Іван (Прокопенко), намісник чоловічого монастиря преподобного Сави Освяченого в окупованому Мелітополі, у інтерв’ю релігійно-пропагандистському каналу "Спас" заявив, що Росія повинна повернути собі території України у межах 1939 року. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Архимандрит УПЦ МП публічно висловився на користь повернення територій України до складу РФ

"Я вважаю, що план мінімум, за який у мене совість була б спокійною, це межі 1939 року. Ну, а в ідеалі, звичайно, вся Україна", — сказав Прокопенко.

Крім того, священик закликав не підтримувати будь-що українське на окупованих територіях, підкреслюючи тезу російської пропаганди про "один народ":

"Якщо українство як явище це щось серйозне та фундаментальне, воно нікуди й не подінеться… З погляду русского міра українство – це регіональна особливість російського народу".

За інформацією офіційного сайту Запорізької єпархії УПЦ, архимандрит Іван наразі є чинним священнослужителем цієї церкви.

