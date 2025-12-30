logo_ukra

Священик-колаборант з Мелітополя закликав Росію окупувати Україну до кордонів 1939 року
commentss НОВИНИ Всі новини

Священик-колаборант з Мелітополя закликав Росію окупувати Україну до кордонів 1939 року

Намісник монастиря преподобного Сави Освяченого у Мелітополі підтримав ідею «русского мира» та відкинув будь-яку українську культурну ідентичність на окупованих територіях.

30 грудня 2025, 22:33
Автор:
avatar

Проніна Анна

Архимандрит Іван (Прокопенко), намісник чоловічого монастиря преподобного Сави Освяченого в окупованому Мелітополі, у інтерв’ю релігійно-пропагандистському каналу "Спас" заявив, що Росія повинна повернути собі території України у межах 1939 року. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Священик-колаборант з Мелітополя закликав Росію окупувати Україну до кордонів 1939 року

Архимандрит УПЦ МП публічно висловився на користь повернення територій України до складу РФ

"Я вважаю, що план мінімум, за який у мене совість була б спокійною, це межі 1939 року. Ну, а в ідеалі, звичайно, вся Україна", — сказав Прокопенко.

Крім того, священик закликав не підтримувати будь-що українське на окупованих територіях, підкреслюючи тезу російської пропаганди про "один народ":

"Якщо українство як явище це щось серйозне та фундаментальне, воно нікуди й не подінеться… З погляду русского міра українство – це регіональна особливість російського народу".

За інформацією офіційного сайту Запорізької єпархії УПЦ, архимандрит Іван наразі є чинним священнослужителем цієї церкви.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що призначення Черрі Ванн на посаду архієпископки Церкви у Вельсі спричинило глибокий конфлікт усередині англіканської спільноти. Ванн стала першою відкритою лесбійкою, яка очолила церкву такого рівня, і цей крок, за її власним визнанням, призвів до відтоку частини вірян. Архієпископка перебуває в одностатевому цивільному партнерстві й не приховує своєї позиції щодо необхідності створення "простору для ЛГБТ+" у Церкві. Водночас вона наголосила, що серйозно ставиться до факту виходу людей з конфесії, хоча вважає інклюзивність принциповою цінністю сучасного християнства.



