Архимандрит Иван (Прокопенко), наместник мужского монастыря преподобного Саввы Освященного в оккупированном Мелитополе, в интервью религиозно-пропагандистскому каналу "Спас" заявил, что Россия должна вернуть себе территории Украины в пределах 1939 года. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Архимандрит УПЦ МП публично высказался в пользу возвращения территорий Украины в состав РФ

"Я считаю, что план минимум, за который у меня совесть была бы спокойной, это пределы 1939 года. Ну а в идеале, конечно, вся Украина", — сказал Прокопенко.

Кроме того, священник призвал не поддерживать что-либо украинское на оккупированных территориях, подчеркивая тезис российской пропаганды об "одном народе":

"Если украинство как явление это нечто серьезное и фундаментальное, оно никуда и не денется… С точки зрения русского мира украинство – это региональная особенность русского народа".

По информации официального сайта Запорожской епархии УПЦ, архимандрит Иоанн является действующим священнослужителем этой церкви.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , что назначение Черри Ванн на должность архиепископки Церкви в Вельсе повлекло за собой глубокий конфликт внутри англиканского сообщества. Ванн стала первой открытой лесбийкой, возглавившей церковь такого уровня, и этот шаг, по ее собственному признанию, привел к оттоку части верующих. Архиепископ находится в однополом гражданском партнерстве и не скрывает своей позиции относительно необходимости создания "пространства для ЛГБТ" в Церкви. В то же время, она подчеркнула, что серьезно относится к факту выхода людей из конфессии, хотя считает инклюзивность принципиальной ценностью современного христианства.