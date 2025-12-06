Супутники фіксують масові поховання та спалені тіла — бойовики RSF перетворили Ель-Фашир на місце найбільшого злочину війни

Тиша, що накрила суданське місто Ель-Фашир, має одну причину — людей там майже не лишилося живих. За три тижні бойовики угруповання Rapid Support Forces (RSF) знищили щонайменше 60 тисяч мирних жителів, ще 150 тисяч — безслідно зникли. Про це повідомляють міжнародні дослідники та гуманітарні аналітики, які змушені спостерігати за містом лише через супутникові знімки: іноземним слідчим в’їзд перекрито. Про це пише New format.

За три тижні у місті Ель-Фашир убито щонайменше 60 тисяч людей

Ель-Фашир — колишній мегаполіс Північного Дарфуру з населенням близько півтора мільйона — сьогодні виглядає мертвим. Порожні вулиці, знищені ринки, відсутність худоби та жодних ознак цивільного життя.

“Це починає бути дуже схожим на скотобійню”, — говорить Натаніель Реймонд, керівник Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Його команда аналізує тисячі супутникових знімків, які підтверджують невимовну картину: масові поховання, гори тіл, імпровізовані кремаційні ями, у яких бойовики спалюють убитих.

За словами Реймонда, після захоплення Ель-Фашира RSF перетворили цілі райони на “гігантське місце злочину”. Бойовики блокували шляхи відступу, вбивали тих, хто намагався залишити місто, а тіла складали у купи просто на вулицях.

Офіційні дані про кількість убитих відсутні — до міста не допускають ні журналістів, ні міжнародних військових слідчих. Проте членам комітету Палати громад Великої Британії передали конфіденційні дані: “найнижча оцінка — 60 тисяч убитих лише за останні три тижні”, повідомила депутатка Сара Чемпіон у коментарі The Guardian.

Що сталося з 150 тисячами зниклих безвісти — залишається загадкою. Частину могли вивезти до неофіційних центрів утримання в межах міста. Інші, ймовірно, загинули у перші дні штурму, коли мешканці намагалися прорватися за межі оточення.

Правозахисники вже називають трагедію в Ель-Фаширі найбільшим воєнним злочином за всю історію суданської громадянської війни. А ця війна вже стала однією з наймасштабніших гуманітарних катастроф світу: за 32 місяці — 400 тисяч загиблих та 13 мільйонів біженців.

Супутникові знімки продовжують фіксувати нові поховання. Місто, яке боролося до останнього, тепер перетворилось на величезний некрополь — і світ бачить це лише з космосу.

