Спутники фиксируют массовые захоронения и сожженные тела — боевики RSF превратили Эль-Фашир в место величайшего преступления войны

У тишины, накрывшей суданский город Эль-Фашир, одна причина — людей там почти не осталось в живых. За три недели боевики группировки Rapid Support Forces (RSF) уничтожили не менее 60 тысяч мирных жителей , еще 150 тысяч бесследно исчезли. Об этом сообщают международные исследователи и гуманитарные аналитики, которые вынуждены наблюдать за городом только из-за спутниковых снимков: иностранным следователям въезд перекрыт. Об этом пишет New format.

За три недели в городе Эль-Фашир убито по меньшей мере 60 тысяч человек

Эль-Фашир – бывший мегаполис Северного Дарфура с населением около полутора миллионов – сегодня выглядит мертвым. Пустые улицы, уничтоженные рынки, отсутствие скота и никаких признаков гражданской жизни.

" Это начинает быть очень похожим на скотобойню ", — говорит Натаниэль Реймонд, руководитель Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета. Его команда анализирует тысячи спутниковых снимков, подтверждающих невыразимую картину: массовые захоронения, горы тел, импровизированные кремационные ямы, в которых боевики сжигают убитых.

По словам Реймонда, после захвата Эль-Фашира RSF превратили целые районы в " гигантское место преступления ". Боевики блокировали пути отступления, убивали тех, кто пытался покинуть город, а тела складывали в кучу прямо на улицах.

Официальные данные о количестве убитых отсутствуют – в город не допускают ни журналистов, ни международных военных следователей. Однако членам комитета Палаты общин Великобритании передали конфиденциальные данные: "самая низкая оценка — 60 тысяч убитых только за последние три недели" , сообщила депутат Сара Чемпион в комментарии The Guardian.

Что произошло со 150 тысячами пропавших без вести — остается загадкой. Часть могли вывезти в неофициальные центры содержания в черте города. Другие, вероятно, погибли в первые дни штурма, когда жители пытались прорваться за пределы оцепления.

Правозащитники уже называют трагедию в Эль-Фашире величайшим военным преступлением за всю историю суданской гражданской войны . А эта война уже стала одной из самых масштабных гуманитарных катастроф мира: за 32 месяца — 400 тысяч погибших и 13 миллионов беженцев .

Спутниковые снимки продолжают фиксировать новые захоронения. Борявшийся до последнего город теперь превратился в огромный некрополь — и мир видит это только из космоса.

