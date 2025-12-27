logo_ukra

Смерть у ТЦК на Одещині – чоловік помер після раптової втрати свідомості під час уточнення даних

У ТЦК заявляють про природні причини смерті та закликають не поширювати чутки про насильство.

27 грудня 2025, 18:01
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Одеській області на території Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік. Інцидент стався ще 25 грудня, однак подробиці оприлюднили пізніше.

Смерть у ТЦК на Одещині – чоловік помер після раптової втрати свідомості під час уточнення даних

Раптово знепритомнів у ТЦК: на Одещині помер військовозобов’язаний чоловік

За офіційною інформацією Одеського обласного ТЦК та СП, чоловіка доставили до центру спільною групою оповіщення для уточнення облікових даних. Під час перебування на території ТЦК він раптово втратив свідомість.

Військовослужбовці, які були на місці, одразу почали надавати домедичну допомогу та викликали бригаду швидкої. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося — він помер ще до стабілізації стану.

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцева недостатність, спричинена хронічним захворюванням. У ТЦК наголошують, що характер погіршення стану був раптовим, а результати медичного огляду не вказують на зовнішнє втручання.

Керівництво обласного ТЦК повідомило про повну співпрацю з правоохоронними органами для встановлення всіх обставин інциденту. Також там закликали громадськість та медіа утриматися від поширення неперевіреної інформації щодо нібито тілесних ушкоджень або насильницької смерті.

У заяві підкреслюється, що будь-які публічні звинувачення без офіційних висновків слідства є юридично необґрунтованими

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що на Рівненщині важко травмували працівника ТЦК. 

А в Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Через це один з військових ТЦК відкрив вогонь, нападника вдалося затримати та роззброїти.



