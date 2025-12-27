Смерть в ТЦК в Одесской области – мужчина умер после внезапной потери сознания во время уточнения данных

В Одесской области на территории Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки скончался военнообязанный мужчина. Инцидент произошел еще 25 декабря , однако подробности обнародовали позже.

Внезапно потерял сознание в ТЦК: в Одесской области умер военнообязанный мужчина

По официальной информации Одесского областного ТЦК и СП, мужчину доставили в центр общей группой оповещения для уточнения учетных данных . Во время пребывания на территории ТЦК он внезапно потерял сознание .

Находившиеся на месте военнослужащие сразу начали оказывать к медицинской помощи и вызвали бригаду скорой. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось — он умер еще до стабилизации состояния.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы , причиной смерти стала острая сердечная недостаточность , вызванная хроническим заболеванием. В ТЦК отмечают, что характер ухудшения состояния был внезапным, а результаты медицинского осмотра не указывают на внешнее вмешательство.

Руководство областного ТЦК сообщило о полном сотрудничестве с правоохранительными органами по установлению всех обстоятельств инцидента. Также там призвали общественность и медиа воздержаться от распространения непроверенной информации о якобы телесных повреждениях или насильственной смерти.

В заявлении подчеркивается, что любые публичные обвинения без официальных выводов следствия юридически необоснованны .

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в Ровенской области тяжело травмировали работника ТЦК.

А в Днепре днем 25 декабря неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мер оповещения. Поэтому один из военных ТЦК открыл огонь, нападавшего удалось задержать и разоружить.