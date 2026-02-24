Смерть бразильського новобранця в Києві: заяви про побиття і перевірки підрозділу

У Києві помер 28-річний громадянин Бразилії Бруно Габріель Леал да Сілва, який проходив відбір до штурмової роти Advanced Company у складі тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР. Про це йдеться в розслідуванні Kyiv Independent.

У столиці помер кандидат до Міжнародного легіону – поліція та ГУР розпочали розслідування

За даними журналістів, чоловік планував підписати контракт із підрозділом, але згодом передумав і нібито хотів залишити Україну. У ГУР підтвердили, що на момент смерті він перебував у тимчасовому місці дислокації як кандидат на укладення контракту.

Тіло Леала да Сілви знайшли на території військової частини в Києві. Українські прокурори повідомили, що поліція відкрила досудове розслідування. Військова омбудсменка заявила про перевірку підрозділу, а ГУР поінформувало про намір провести внутрішнє розслідування.

За інформацією видання, за чотири дні до смерті бразилець звернувся електронним листом до консульства Бразилії, де скаржився на жорстке поводження та повідомляв про вилучення паспорта. У консульстві йому порадили звернутися до командування і зазначили, що він може отримати новий документ, але він так і не з’явився.

Джерела серед колишніх і чинних бійців Advanced Company стверджують, що в підрозділі діяли суворі внутрішні правила, зокрема обмеження на вихід із бази та покарання за порушення дисципліни. У ніч смерті, за словами співрозмовників журналістів, Леал да Сілва повернувся на базу із запізненням і в стані алкогольного сп’яніння. Далі, як стверджують джерела, його могли піддати фізичному покаранню.

Kyiv Independent наводить свідчення про можливі зловживання в підрозділі, зокрема побиття та інші форми жорсткого поводження щодо новобранців. Водночас офіційні представники ГУР відмовилися коментувати деталі, посилаючись на триваючу перевірку.

Кілька добровольців, які раніше служили у підрозділі, заявили журналістам, що не пов’язують ситуацію з усією системою ЗСУ чи Сил оборони загалом, а говорять про можливі проблеми в конкретній роті.

Розслідування обставин смерті триває.

Читайте також в "Коментарях", що у ЗСУ висловили претензії до влади щодо запровадження воєнного часу.