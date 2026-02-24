Чому цього не зробили ще у 2014 році: у ЗСУ накинулися з жорсткою претензією до влади

Воєнний стан в Україні мав би бути запроваджений ще у 2014 році, коли Російська Федерація анексувала Крим та розпочала військові дії на сході країни. Таку думку в ефірі КИЇВ24 висловив офіцер штабу батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, фактично українці з 2014 року жили у стані, близькому до воєнного, і цей режим слід було оформити офіційно юридично.

"Якби тоді було оголошено воєнний стан, це дало б державі більше механізмів для реагування на агресію з боку Росії", — зазначив Іллєнко.

Військовий наголосив, що якщо у 2014 році такого кроку не зробили, то подібні заходи могли бути запроваджені у 2020, 2021 або на початку 2022 року. Він також підкреслив, що детальні дискусії щодо цього питання варто проводити після завершення активних бойових дій, під час наступного етапу політичних процесів та виборів.

Іллєнко додав, що після припинення бойових дій Україна отримає час для політичних обговорень, аналізу помилок і формування стратегій для подальшого розвитку країни. На його думку, саме такий підхід дозволить оцінити, що було зроблено правильно, а що потребувало більшої уваги.

Нагадаємо, чотири роки тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, що стало новим етапом війни для України. Президент Володимир Зеленський у цей період високо оцінив мужність і витримку українців. Він показав свій кабінет у бункері на вулиці Банкова, де проводив перші переговори зі світовими лідерами на початку агресії.

Як вже писали "Коментарі", Велика Британія оголосила про запуск нового пакету допомоги для України, присвяченого четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії, що відзначається 24 лютого. Британський уряд підкреслив, що підтримка охоплює кілька ключових напрямів: військовий сектор, гуманітарну допомогу, енергетичну безпеку та заходи з правосуддя.