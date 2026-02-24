Почему этого не сделали еще в 2014 году: в ВСУ набросились с жесткой претензией к власти

Военное положение в Украине должно было быть введено еще в 2014 году, когда Российская Федерация аннексировала Крым и начала военные действия на востоке страны. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Ильенко.

По его словам, фактически украинцы с 2014 жили в состоянии, близком к военному, и этот режим следовало оформить официально юридически.

"Если бы тогда было объявлено военное положение, это дало бы государству больше механизмов для реагирования на агрессию со стороны России", — отметил Ильенко.

Военный подчеркнул, что если в 2014 году такого шага не сделали, то подобные мероприятия могли быть введены в 2020, 2021 или начале 2022 года. Он также подчеркнул, что детальные дискуссии по этому вопросу следует проводить после завершения активных боевых действий во время следующего этапа политических процессов и выборов.

Ильенко добавил, что после прекращения боевых действий Украина получит время для политических обсуждений, анализа ошибок и формирования стратегий дальнейшего развития страны. По его мнению, именно такой подход позволит оценить, что было сделано правильно, а что потребовало большего внимания.

Напомним, четыре года назад началось полномасштабное вторжение России, ставшее новым этапом войны для Украины. Президент Владимир Зеленский в этот период высоко оценил мужество и выдержку украинцев. Он показал свой кабинет в бункере на улице Банковой, где проводил первые переговоры с мировыми лидерами в начале агрессии.

