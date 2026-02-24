logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему этого не сделали еще в 2014 году: в ВСУ набросились с жесткой претензией к власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему этого не сделали еще в 2014 году: в ВСУ набросились с жесткой претензией к власти

Андрей Ильенко считает, что после захвата АРК украинцы фактически находились в военном положении

24 февраля 2026, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военное положение в Украине должно было быть введено еще в 2014 году, когда Российская Федерация аннексировала Крым и начала военные действия на востоке страны. Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал офицер штаба батальона "Свобода" Андрей Ильенко.

Почему этого не сделали еще в 2014 году: в ВСУ набросились с жесткой претензией к власти

Фото: из открытых источников

По его словам, фактически украинцы с 2014 жили в состоянии, близком к военному, и этот режим следовало оформить официально юридически.

"Если бы тогда было объявлено военное положение, это дало бы государству больше механизмов для реагирования на агрессию со стороны России", — отметил Ильенко.

Военный подчеркнул, что если в 2014 году такого шага не сделали, то подобные мероприятия могли быть введены в 2020, 2021 или начале 2022 года. Он также подчеркнул, что детальные дискуссии по этому вопросу следует проводить после завершения активных боевых действий во время следующего этапа политических процессов и выборов.

Ильенко добавил, что после прекращения боевых действий Украина получит время для политических обсуждений, анализа ошибок и формирования стратегий дальнейшего развития страны. По его мнению, именно такой подход позволит оценить, что было сделано правильно, а что потребовало большего внимания.

Напомним, четыре года назад началось полномасштабное вторжение России, ставшее новым этапом войны для Украины. Президент Владимир Зеленский в этот период высоко оценил мужество и выдержку украинцев. Он показал свой кабинет в бункере на улице Банковой, где проводил первые переговоры с мировыми лидерами в начале агрессии.

Как уже писали "Комментарии", Великобритания объявила о запуске нового пакета помощи для Украины, посвященного четвертой годовщине отмечаемого 24 февраля полномасштабного вторжения России. Британское правительство подчеркнуло, что поддержка охватывает несколько ключевых направлений: военный сектор, гуманитарную помощь, энергетическую безопасность и меры по правосудию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости